Россия "убивает" зерновые соглашения: Гетманцев рассказал о кознях РФ

Морским зерновым коридором уже отгружено уже более 25 млн тонн украинского зерна. Однако этот показатель мог быть значительно выше – если бы не действия России, которая намеренно тормозит досмотр судов на вход и выход из Черного моря, в результате чего очередь стабильно превышает 100 судов.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: 22 марта из украинских портов вышли только три судна – при том, что в середине осени удавалось выпускать караваны из 10-12 судов.

По оценкам же экспертов, подчеркнул депутат, отсутствие препятствий экспорту зерна могло бы значительно увеличить его нынешние показатели. "Отгружено уже более 25 млн тонн украинского зерна. Могло бы быть вдвое больше, если бы не вредные действия государства-агрессора", – констатировал Гетманцев.

При этом нардеп отметил: наряду с промедлением с досмотрами судов Россия продолжает врать об экспорте украинского зерна в богатые страны. "Три вчерашних судна вышли в направлении Вьетнама, Алжира и Эфиопии. 30 тысяч тонн, ушедших в Эфиопию – в рамках зерновой инициативы Всемирной продовольственной программы ООН, реализуемой для государств с риском голода", – рассказал он.

Путин шантажирует мир

Ранее же президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%. После выхода же из соглашений Путин намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

С угрозами выйти из зернового соглашения выступило и российское правительство. Сделать это там обещают при невыполнении условий РФ – в частности, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Также среди требований:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российской продовольствием и удобрениями, а также снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновую сделку" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили сделку всего на 60 дней, хотя в тексте документа речь идет о периоде в два раза дольше.

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