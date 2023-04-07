Экспорт электроэнергии позволит получить средства для восстановления энергосистемы, – советник премьер-министра

Избыток электрической энергии целесообразно экспортировать и получать средства на погашение долгов на рынке и привлечение средств для НЭК "Укрэнерго", сильно пострадавшего в ходе полномасштабного вторжения.

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Об этом заявил руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Украины на общественных началах Кирилл Криволап.

Он отметил, что если у нас активно работает солнечная генерация и нет дефицита электроэнергии, то вместо ограничения производителей ВИЭ было бы логично эту электроэнергию отправлять на экспорт.

"От начала экспорта и до его отключения с начала массированных атак Укрэнерго заработало 4,9 млрд грн. Это значительная сумма и ее можно было бы использовать, в частности, для погашения долгов на рынке", – рассказал Кирилл Криволап об опыте экспорта электроэнергии в 2022-м. му году.

Он также отметил, что экспорт электричества – это и возможность уменьшить долги на рынке, и получить валютную выручку, и средства для НЭК "Укрэнерго", сильно пострадавшего в ходе полномасштабного вторжения.

Советник премьер-министра подчеркнул, что рынок нуждается в ресурсе – компании должны восстанавливаться, готовиться к следующему отопительному сезону, закупать запасы, оборудование.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в марте Украина могла бы получить около 500 миллионов от экспорта электричества.