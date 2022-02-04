Экспансия состоится? Крупный лоукостер назвал 2 условия для ввоза в Украину 20 самолетов

Лоукостер Ryanair может завезти в Украину до 20 самолетов в ближайшие 2-3 года. Как заявил гендиректор Майкл О'Лири, это произойдет, если Россия не вторгнется в страну и если аэропорты выдвинут привлекательные предложения. Отметим, в крупной бюджетной авиакомпании в 2021 году заявили, что планируют устроить агрессивную экспансию в Украине.

"Мы по-прежнему привержены Украине. Пока Украина смотрит на Запад, существуют огромные потоки людей, путешествующих в Украину и из Украины, а также работающих в Центральной и Восточной Европе", – цитирует О'Лири Reuters.

По его словам, в январе команда Ryanair совершила визит в Украину, но власти не смогли обсудить новые маршруты и базы, "поскольку они были несколько отвлечены". "Мы надеемся, что ситуация в Украине будет разрешена дипломатическим путем. И если это так, то для нас это остается очень интересной возможностью роста", – сказал генеральный директор Ryanair.

Видео дня

Как отмечает О'Лири, если предложения будут достаточно хорошими, Ryanair может разместить 15-20 самолетов в пяти аэропортах. Это могут сделать на протяжении 2-3 лет.

Он добавил, что Ryanair относительно независима от того, где она базирует свои самолеты, пока она получает лучшие цены. "Наш рост всегда будет оппортунистическим", – подытожил О'Лири.

Напомним, Украина и Европейский Союз в октябре 2021-го подписали соглашение об "открытом небе", о котором договорились еще в 2013 году. Предполагалось, что это приведет к появлению в нашей стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма. При этом пока Ryanair практически не воспользовался новыми правами.

"Открытое небо" – это совместное авиационное пространство. В нем устанавливаются общие правила безопасности авиаперевозок. В зону "открытого неба" при этом входят не только страны ЕС, но и партнеры – третьи страны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ryanair отменил все рейсы из Харькова. Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены перелеты в Милан (Италия), Будапешт (Венгрия), Вильнюс (Литва), Варшаву, Краков и Познань (Польша).