Экс-топ-менеджера ПриватБанка заочно арестовали: в САП раскрыли детали

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-руководительнице одного из подразделений ПриватБанка. Елену Бычихину заочно взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) в Telegram. Сторона обвинения обратилась к ВАКС с ходатайством об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ходатайство удовлетворено и избрано меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до ее задержания и доставки в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения или его замены на более мягкую меру.

Так, в рамках досудебного расследования установлено, что в декабре 2016-го, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, топ-менеджеры на основании ложных документов выплатили средствами банка более 136,89 млн грн в пользу связанной с банком юридического лица.

Ранее сообщалось, что за бывшую начальницу департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате 136 млн грн, внесли залог в размере 2,7 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала 3 млн долларов и корпоративные права бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.