Бывшего топ-менеджера банка подозревают в растрате более 22 млн грн – Офис генпрокурора

Бывшему первому заместителю главы правления одного из банков сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Сумма растраты составляет более 22 млн грн.

По данным следствия, экс-главой правления банка совместно с первым заместителем организован и налажен механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что должностные лица банка реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства. В связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банк принял решение о расторжении договоров инвестирования и безосновательном возврате доверителям 22 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.

Ранее сообщено о подозрении экс-главе правления банка. Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ Нацполиции Киева при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Ранее за бывшую заместительницу главы ПриватБанка Людмилу Шмальченко внесли 50 млн грн залога. По данным следствия, она была пособницей в схеме по выводу из финучреждения 8,2 млрд грн в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, за бывшую начальницу департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате 136 млн грн, внесли залог в размере 2,7 млн грн.