Экс-руководителя "Укрнафты" взяли под стражу: никто не заплатил за него 200 млн грн залога

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу экс-руководителя "Укрнафты" – в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов бывшим менеджментом компании. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти в 200 млн грн.

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"Но деньги внесены не были. Поэтому суд по ходатайству детектива, согласованному с прокурором, изменил меру пресечения на содержание под стражей сроком на один месяц", – сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Там напомнили: ранее БЭБ совместно с СБУ провели ряд обысков. В том числе по месту жительства:

фактических собственников предприятий;

топ-менеджмента финансово-промышленной группы, "контролировавшей упомянутые предприятия".

"В рамках уголовных производств документируются 8 эпизодов преступной деятельности", – рассказали в БЭБ. В частности, речь идет о:

выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании;

уклонение от уплаты налогов;

создании "безнадежной задолженности нефтеперерабатывающих заводов", что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Как известно, осенью 2022 года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были переданы в государственную собственность в рабочем состоянии. Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным... Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", – объяснил это решение президент Украины Владимир Зеленский.

Отчужденные в пользу государства в начале ноября компании возглавил Сергей Корецкий. Ранее он занимал должность гендиректора сети АЗС WOG и имеет репутацию профессионального менеджера.

Как сообщал OBOZREVATEL, управлять отчужденными стратегическими предприятиями будет Минобороны. Ведь, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "изъятые активы приобрели статус военного имущества".

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