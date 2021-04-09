Экс-канцлера Германии 'купил' 'Газпром', – евродепутат о том, кто поддержал 'Северный поток-2'

Депутат Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский назвал ключевые мотивы сторонников "Северного потока-2" на Западе. Одна из них – связи в одной из партий правящей коалиции, социал-демократов, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который нынче является главой комитета акционеров Nord Stream AG и, по словам евродепутата, был "практически куплен "Газпромом".

Об этом сообщает "Крым Реалии". "Тут целая плеяда мотивов. Есть абсолютно не идеологические, экономические, бизнес-интересы. Не хочу упоминать всуе бедного Шредера, который практически куплен "Газпромом". Не забывайте, что бывший канцлер – человек со связями в одной из партий правящей коалиции, социал-демократов. Другие мотивы у людей, которые живут в земле Мекленбург – Передняя Померания на побережье Балтийского моря: их убеждают, что это вопрос регионального экономического развития, вопрос рабочих мест, которые исчезнут, если проект не будет завершен. Это опять не идеологическая, а практическая ситуация", – говорит Лагодинский.

Кроме того, по его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и многие представители бизнес-сообщества считают, что это вопрос немецкой педантичности в исполнении бизнес-контрактов и экономических обязательств. Евродепутат считает, что это делается под давлением коалиционных партнеров, социал-демократов.

Многие считают, что проект необходим для экономического сотрудничества с российским рынком, "потому что рынок России для немецких предпринимателей довольно важная тема". Есть и те, кто считает, что не следует лезть на рожон, что обострение отношений с РФ принесет лишь вред и только загонит Кремль еще больше в угол антиевропейских настроений.

"Эти представления есть, особенно в Восточной Германии, где многие имеют, интересным образом, некоторую идеализированную картинку российского общества, российского политического строя. Почему-то их опыт во время оккупации Советским Союзом таким странным образом наслоился на то, что они видят сейчас, когда смотрят на Восток", – поясняет Лагодинский.

Ранее координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер поставил под сомнения проект "Северный поток-2". Он призвал ввести мораторий на строительство газопровода.

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Патруль Королевских военно-морских сил Дании 8 апреля совершил обход трубоукладчика "Академик Черский", который находится на датском участке "Северного потока-2".