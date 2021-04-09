Ексканцлера Німеччини "купив" "Газпром", – євродепутат про те, хто підтримав "Північний потік-2"

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський назвав ключові мотиви прихильників "Північного потоку-2" на Заході. Одна з них – зв'язки в одній з партій правлячої коаліції, соціал-демократів, колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера, який нині є головою комітету акціонерів Nord Stream AG і, за словами євродепутата, був "практично куплений "Газпромом".

Про це повідомляє "Крим Реалії". "Тут ціла плеяда мотивів. Є абсолютно не ідеологічні, економічні, бізнес-інтереси. Не хочу згадувати всує бідного Шредера, який практично куплений "Газпромом". Не забувайте, що колишній канцлер – людина зі зв'язками в одній з партій правлячої коаліції, соціал демократів. Інші мотиви у людей, які живуть на землі Мекленбург – Передня Померанія на узбережжі Балтійського моря: їх переконують, що це питання регіонального економічного розвитку, питання робочих місць, які зникнуть, якщо проєкт не буде завершено. Це знову не ідеологічна, а практична ситуація", – говорить Лагодинський.

Крім того, за його словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель і багато представників бізнес-спільноти вважають, що це питання німецької педантичності у виконанні бізнес-контрактів і економічних зобов'язань. Євродепутат вважає, що це робиться під тиском коаліційних партнерів, соціал-демократів.

Багато хто вважає, що проєкт необхідний для економічного співробітництва з російським ринком, "тому що ринок Росії для німецьких підприємців досить важлива тема". Є й ті, хто вважає, що не треба лізти на рожен, що загострення відносин із РФ принесе лише шкоду та тільки зажене Кремль ще більше в кут антиєвропейських настроїв.

"Ці уявлення є, особливо в Східній Німеччині, де багато хто має, цікавим чином, деяку ідеалізовану картинку російського суспільства, російського політичного ладу. Чомусь їх досвід під час окупації Радянським Союзом таким дивним чином нашарувався на те, що вони бачать зараз, коли дивляться на Схід", – пояснює Лагодинський.

Раніше координатор німецького уряду по трансатлантичної співпраці Пітер Байєр поставив під сумніви проєкт "Північний потік-2". Він закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу.

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