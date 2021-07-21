Экологи в Германии заявили, что сделают все для остановки "Северного потока-2": проект считают опасным

В немецкой природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) назвали неизбежной соглашение между Германией и США об отмене санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что с точки зрения климата трубопровод остается "серьезным упадком".

Об этом сообщает пресс-служба организации. "С точки зрения климатической политики, газопровод "Северный поток-2" остается серьезным упадком. Особый скандал заключается в том, что этот крупнейший в Европе проект инфраструктуры ископаемого топлива получит одобрение от федерального правительства в ту неделю, когда большие части страны находятся под водой из-за наводнения, вызванного изменением климата", – сказал управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краннер.

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Также он добавил, что Deutsche Umwelthilfe и дальше будет продолжать возбуждать судебные дела против завершения и ввода проекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик "Академик Черский" покинул датские воды, где строил газопровод "Северный поток-2", и направился в исключительную экономическую зону ФРГ. В немецких водах судну предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки.

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", – сообщили в Nord Stream 2 AG, отметив, что профильные службы Германии опубликовали соответствующие извещения для мореплавателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский сенатор, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш раскритиковал администрацию Джо Байдена за разрешение ФРГ на достройку газопровода "Северный поток-2". Также он добавил, что Конгресс должен действовать там, "где администрация потерпела неудачу".