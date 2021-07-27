Две госшахты могут в ближайшее время остановить работу, – лидер профсоюза

Две шахты государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча" оказались на грани остановки из-за кризиса на энергорынке.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. По его словам, сейчас возникла реальная угроза остановки шахт "Алмазная" и "Добропольская".

"Уголь не отгружен – деньги не получены. За какой счет будут рассчитываться с почти 5000-м коллективом ГП "Добропольеуголь-добыча"?" – задался вопросом депутат.

Он отметил, что пока энергоблоки ТЭС и ТЭЦ отключены от энергосистемы из-за дефицита, критическое количество угля накопилось на складах шахт ГП "Добропольеуголь-добыча".

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"100,7 тыс. тонн угля не могут отгрузить на "Центрэнерго" с шахт "Алмазная" и "Добропольская" из-за того, что "Укрзалізниця" не дает вагоны", – добавил нардеп.

Он отметил, что угольщики не без оснований переживают, что добытый уголь в такую погоду может просто сгореть на складах.

Напомним, с начала июля каждая третья ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС с 6 по 20 июля была совсем остановлена.

Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.

За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп. / КВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным "Донбассэнерго").

Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".