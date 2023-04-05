Другу Путина не дали купить аэропорт в Германии: сделка российского олигарха сорвалась

Российский олигарх Виктор Харитонин, которого называют другом Путина, не смог купить аэропорт "Франкфурт-Хан" в Германии. Интерес Харитонина к активу жестко раскритиковали в немецком обществе, и в итоге новым владельцем аэропорта стала местная компания Triwo AG.

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Об этом пишет Bild. Воздушная гавань обанкротилась в 2021 году и была выставлена на продажу.

В начале февраля 2023 года стало известно, что связанная с Харитониным фирма NR Holding покупает аэропорт "Франкфурт-Хан" за 20 млн евро. Сообщение об этом вызвало критику как со стороны немецкого общества, так и политиков.

После этого сделку отменили. Аэропорт вырекупила компания Triwo AG, которая принадлежит главе Союза торгово-промышленных палат Германии Петеру Адриану. Финальная сумма сделки не разглашается.

Виктор Харитонин в 2003 году, после прихода Путина к власти, стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт". В течение следующих лет бизнес Харитонова разрастался, и олигарх стал магнатом фармацевтики. Теперь "Фармстандарт" – один из ведущих поставщиков лекарств в Россию, в том числе по госконтрактам.

В 2021 году Харитонин являлся крупнейшим производителем вакцины от коронавируса "Спутник V", а его онкологические клиники открылись по всей России. Кроме того, российские СМИ писали, что Харитонин наживается на коронавирусе. В разгар пандемии российских врачей заставляли назначать препараты "Фармстандарта" для лечения ковида, хотя эффективность этих лекарств вообще не была доказана.

Харитонин находится под санкциями США. Однако ЕС не вводил против него никаких ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд Швейцарии приговорил четырех банкиров за помощь "кошельку Путина" Сергею Ролдугину. Суд постановил, что банкиры не провели достаточных проверок при открытии счетов для Ролдугина. В результате музыкант перевел из России миллионы франков на счета в швейцарских банках. Деньги могли принадлежать лично Путину.

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