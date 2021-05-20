Друг Путина Сечин нашел замену Медведчуку в Украине

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука могли бы привести к дефициту дизельного топлива в Украине. Вместо этого глава "Роснефти" Игорь Сечин, с которым отношения у Медведчука не сложились, за несколько недель нашел замену "куму Путина" в Украине.

Сечин с помощью азербайджанского Socar не только сохранит украинский рынок, но и выкинет из него посредника в виде нардепа от ОПЗЖ и его партнеров. О том, как международная компания Socar займет место приближенных к Медведчуку фирм, читайте в материале OBOZREVATEL.

Из-за санкций против Медведчука "в Украине будет критический дефицит дизтоплива и автогаза", заявляли еще несколько недель назад ключевые эксперты рынка. Якобы связанная с кумом Путина компания отреагировала на обыски, уголовные преследования и санкции – отказалась поставлять дизтопливо "Роснефти" в Украину.

Но до критического дефицита ситуация так и не дошла. В игру вступил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Всего за несколько недель он нашел замену Медведчуку в России – азербайджанскую госкомпанию Socar. Она будет поставлять нефтепродукты вместо связанной с кумом Путина Proton Energy (официально компанией владел соратник Медведчука Нисан Моисеев).

Кстати, как рассказывают OBOZREVATEL участники рынка, на самом деле свою монополию на поставки российского дизтоплива Медведчук получил благодаря знакомству Моисеева с Сечиным. Сам нардеп от ОПЗЖ особого влияния оказать не мог.

"Socar очень важный партнер для Сечина. У них есть выход и на Грузию, через которую поставляют топливо в Турцию. Ради Медведчука терять украинский рынок никто не собирался. Медведчук не играет здесь ключевую роль, он скорее вовремя разобрался в ситуации и смог стать монопольным посредником", – говорит участник рынка.

Отметим, Россия – главный импортер дизтоплива в Украину. Собственного украинского производства нефтепродуктов хватает только на 15% потребности. Остальное покупаем у страны-агрессора (больше 35%), Беларуси (больше 30%), Литвы (8,4%) и других стран. Для примера, в прошлом году в Украину поставили 1,75 млн тонн дизтоплива с помощью приближенных к Медведчуку компаний.

Условия поставки – коммерческая тайна, однако в среднем один литр оптом "Роснефть" продает за 40 руб. (14,8 грн). Украинцам это же дизтопливо продают уже по 28 грн (с наценкой почти в два раза). Даже с учетом расходов на транспортировку ежегодно можно получать более 20 млн грн прибыли на доставке дизтоплива.

После санкций против Медведчука, ареста нефтепродуктопровода и обысков Proton Energy отказалась доставлять топливо "Роснефти" в Украину. Это привело к временному дефициту. Но уже в мае стало известно, что Медведчук и компании его друзей – прокладки, без которых можно легко обойтись.

Политика политикой, а Сечин не захотел терять украинский рынок. "Роснефть" договорилась с азербайджанской госкомпанией Socar. А прогнозы о том, что санкции украинской власти разрушат рынок дизтоплива, оказались пустыми "пугалками".

Виктор Медведчук построил свою империю на связях с властью России. В Украине же нардеп от ОПЗЖ долгое время создавал имидж незаменимого посредника между Украиной и странной-агрессором. Мол, он организовывал обмен пленными, он якобы с легкостью договорился о низких ценах на российский газ. Но на самом деле в иерархии "друзей Путина" Медведчук занимает далеко не лидирующее место.

И ситуация с Сечиным это в очередной раз подтвердила. Как рассказывают приближенные к рынку собеседники, глава "Роснефти" не питает особой симпатии к Медведчуку. Открытых конфликтов между украинским "кумом президента РФ" и давним другом Путина не было, однако своим последним решением Сечин доказал – Россия не потеряет собственную выгоду для того, чтобы поддержать политика.

"Медведчук строил нефтегазовый бизнес в России, получил "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области. А этот завод, на минуточку, входит в 200 крупнейших компаний страны. Кому понравится, когда к источнику, к которому и без того уже выстроилась очередь, пускают нового? Я точно знаю, что некоторые высокопоставленные россияне проблемам Медведчука очень рады", – рассказывает OBOZREVATEL один из участников рынка.

Степень близости Виктора Медведчука с его кумом Владимиром Путиным значительно преувеличивают. Это подтверждают в том числе и опубликованные прослушки разговоров Медведчука (расследование Bihus), в которых он неделями выпрашивает у сотрудников аппарата организовать встречу с кумом буквально на 15 минут.

Сечин же – верный сторонник Путина еще с 90-х. Вместе они работали в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. И если менее приближенные к российскому главе чиновники относятся к Медведчуку как к свите "царя", то Игорь Сечин сам чуть ли не главное действующее лицо в "команде Путина".

И пока "Роснефть" напрямую в Украине работать не может, зарабатывать на поставках из страны-агрессора будет Socar.