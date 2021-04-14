Украине грозит дефицит бензина и дизтоплива: когда и как изменятся цены

В Украине уже в мае может резко подорожать бензин, дизтопливо и автогаз. Главная причина – дефицит на рынке. Из-за нехватки ресурсов уже сейчас звучат предупреждения: возможно, продавать горючее будут только "своим" покупателям.

О том, как и почему может возникнуть дефицит на рынке, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дефицит топлива. Заминки в поставках по цепочке от "Роснефти" – чуть ли не главная проблема рынка. После обысков в сети Glusco, которая связана с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, ее материнская компания Proton Energy Group S.A. фактически прекратила работу.

"Была надежда на быструю замену Proton Energy, которая продавала эти ресурсы с 2016 года, но на сегодня ясности с новым трейдером нет", – рассказывает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. К маю запасы дизтоплива, которых якобы много (но сколько, никто не знает), иссякнут. "И теперь рынку необходимо будет найти… 300 тысяч тонн дизтоплива (почти 50% баланса) и минимум 40 тысяч тонн сжиженного газа (25% рынка). Поверьте, это много", – поясняет эксперт.

Непредсказуемость рынка. В такой ситуации, как говорит директор "Консалтинговой группы А-95", сложно предсказать развитие событий. "Будет дефицит сжиженного газа. А что такое сжиженный газ? На него переходили, чтобы сэкономить на бензине. А когда будет дефицит газа, увеличится спрос на бензин. Как его будут покрывать? Возможно, кому-то будет легче вообще продавать только избранным клиентам", – пояснил Куюн.

Ограниченная продажа. Экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук также считает, что в Украине могут ограничить продажу. Тогда заправиться смогут только избранные. "В апреле мы еще сможем продержаться на запасах, которые были сделаны ранее оптовиками. Но в мае уже может быть проблема. Если топливо будет в дефиците, могут ограничить продажу и цена будет немного другой", – говорит эксперт.

Самая понятная картина сейчас складывается по бензину. Кабинет министров подписал меморандум с Нефтегазовой ассоциацией, которым цену в розницу ограничили до 30 грн в обмен на борьбу с нелегальными АЗС. По словам Косянчука, примерно к этой цифре и будут приближаться розничные цены на бензин в скором времени.

Он заявляет, что самая сложная ситуация сложилась вокруг дизельного топлива. Ведь в нем больше всего потребности в период посевной. Раньше примерно 4-ю часть поставок этих видов горючего осуществлял Proton Energy (компания, которую связывают с Медведчуком), но сейчас поставки прервались из-за санкций. Ее место должно было занять российское предприятие Coral Energy, но поставки пока не одобрила российская сторона.

"У нас теперь "дыра" в 300 тысяч тонн дизеля в месяц и непонятно, откуда он придет в Украину, – говорит Косянчук. – Чтобы получить нефтепродукты из РФ, нужно пройти две инстанции: Федеральная служба таможенного и экспортного контроля и Минэкономики. Мне кажется, что эти две институции не очень заинтересованы, чтобы у нас посевная прошла без проблем. К тому же мы должны понимать что дизель, это продукт двойного назначения. Не факт, что на том же дизеле не будет ездить военная техника. Потому они не спешат выдавать разрешение".

Куюн не берется прогнозировать будущие цены. Мол, все зависит от ситуации на рынке. Однако однозначно можно утверждать, что май будет сложным месяцем для украинского рынка.

Цены в магазинах. В стоимость любого продута или товара заложены расходы на его транспортировку. Рост стоимости топлива рано или поздно приведет к росту общей инфляции.

Стоимость проезда в общественном транспорте. Маршрутки и автобусы также используют топливо. После роста цен возникнут экономически обоснованные причины для повышения стоимости проезда.

Расходы вырастут у миллионов украинцев. В Украине по разным расчетам собственные автомобили есть у 10 млн человек. После роста цен на бензин, дизтопливо и автогаз каждому из них придется увеличить свои расходы.

Май может оказаться критическим месяцем для украинского рынка топлива. Цены могут значительно вырасти, что повлияет не только на владельцев автомобилей, а и на каждого украинца.