Достройка ветровых электростанций может стать залогом надежной работы энергосистемы Украины, – УВЕА

Принятие законопроекта №8191, которым предусматривается продление действия "зеленого" тарифа для ветровых электростанций, может стать залогом надежной работы энергосистемы и энергетической независимости Украины.

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Об этом сообщил глава Украинской ветроэнергетической Ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

По его словам, в результате полномасштабного вторжения России в Украину Европа столкнулась с существенным ростом цен на газ, нефть и уголь, что привело к беспрецедентному энергетическому кризису. Но благодаря тому, что в 2022 году страны Евросоюза удвоили дополнительные мощности возобновляемой энергетики, они справились с этим кризисом и уже начали готовиться к следующей зиме.

"Как мы видим на примере Европы, возобновляемая энергетика – это залог надежной работы энергосистемы и энергетической независимости. Украина может начать укреплять свою энергетическую независимость с помощью "зеленой" энергетики уже сейчас. На территории нашей страны стоят недостроенными сотни МВт мощностей ветровых электростанций, которые можно в кратчайшие сроки, и они будут давать электроэнергию в энергосистему Украины, что в условиях постоянного дефицита чрезвычайно важно", - отметил Конеченков.

Он добавил, что для окончания строительства этих ветровых электростанций необходимо, чтобы Верховная Рада приняла законопроект №8191, которым предусматривается продление действия "зеленого" тарифа для ветровых электростанций, что позволит достроить эти станции, которые дадут в энергосистему Украины дополнительные мощности.

"Такую законодательную инициативу еще в ноябре зарегистрировало Министерство энергетики, но, к сожалению, с тех пор она не была рассмотрена парламентом или даже профильным комитетом Рады. Очень надеюсь, что депутаты все же рассмотрят и примут законопроект по продлению зеленого тарифа для ВЭС", – подчеркнул Конеченков.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме. В свою очередь, советник премьер-министра Украины на общественных началах и руководитель "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап заявляет, что достройка ветровых электростанций поможет сделать энергосистему более устойчивой к обстрелам. Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.