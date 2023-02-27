Достройка ветростанций будет способствовать возобновлению экспорта электроэнергии в ЕС – инвесторы

Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству в Верховной Раде должен поддержать законопроект №8191, который предусматривает достройку 300 МВт ветроэнергетики и будет способствовать возобновлению экспорта электроэнергии в ЕС, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

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Как отмечается, в этом году уже был зафиксирован профицит электроэнергии и применены ограничения по генерации солнечных электростанций.

"Учитывая экономическую целесообразность экспорта электроэнергии, государство должно наконец пойти на давно ожидаемый шаг – обеспечить технические и финансовые гарантии для достройки ветровых электростанций, строительство которых остановилось именно год назад – после полномасштабного вторжения России", – подчеркивают в УВЭА.

По информации ассоциации, предоставление нужных гарантий прописано в законопроекте №8191, который еще в ноябре прошлого года был зарегистрирован в парламенте, однако так и не рассматривался на профильном комитете Совета.

"Речь идет о не менее 300 МВт мощностей ветроэнергетики, которые могли бы быть достроены еще до конца 2022 года и уменьшать продолжительность отключений этой зимы. ВЭС такой мощности могут ежемесячно генерировать 70 ГВт-ч электроэнергии", - пояснили в УВЕА.

"Хотя эта зима уже и заканчивается, но нам в дальнейшем критически нужны новые генерирующие мощности. Они необходимы как для стабильности нашей энергосистемы, так и для возобновления экспорта электроэнергии при ее профиците в системе, ведь у наших партнеров в ЕС есть запрос именно на "зеленую"" электроэнергию", – добавили инвесторы.

Поэтому УВЕА призывает Комитет по энергетике и ЖКХ рассмотреть продолжение возможности получить технические условия и заключение договоров pre-PPA до конца 2023 года, как это предусмотрено законопроектом.

Ранее глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус заявлял, что увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем – осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

Эксперты и инвесторы считают, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.