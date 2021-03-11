'Донецкоблгаз' могут вернуть в собственность государства: в СНБО анонсировали проверку

В отношении компании "Донецкоблгаз" будет проведена проверка, в случае выявления нарушений ее вернут в собственность государства.

Об этом завил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 11 марта, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook. Он отметил, что компании по неизвестной причине отключила население от теплоснабжения.

"Еще один вопрос касался ситуации с "Донецколгазом". Там по неизвестным причинам владельцы приняли решение отключить население от теплоснабжения, от газа. В аппарате СНБО провели исследование, и выяснилось, что владельцами являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Будет проведена проверка, и в случае обнаружения тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время", – сказал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области полиция открыла производство против "Донецкоблгаза" за прекращение подачи газа. Расследование ведется по статье 356 Уголовного кодекса Украины – за самоуправство.

Глава ОГА Павел Кириленко уточнил тогда, что компания, вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7, безосновательно перекрыла газоснабжения 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго".