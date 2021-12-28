Должностные лица 'Укрзалізниці' разворовали 12 млн грн компании

Должностные лица "Укрзалізниці" и ее региональной филии "Юго-западная железная дорога" незаконно завладели 12 млн грн. Эти деньги предназначались для ремонта "Бориспольского экспресса", курсирующего между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Отмечается, что схему организовали 5 должностных лиц компаний.

"Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они в 2019-2020 годах пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования "Бориспольского экспресса". При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был осуществлен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные", – говорится в сообщении.

Видео дня

Таким образом, организованная группа лиц завладела средствами "Укрзалізниці" в сумме 12 млн грн. В последствии они легализовали эти средства. Для этого были использованы несколько способов:

приобретение недвижимости;

приобретение транспортных средств;

обналичивание.

В текущее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений. В частности, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 209 УК Украины):

завладении чужим имуществом в особо крупных размерах;

подлоге официальных документов;

легализации имущества, полученного преступным путем.

Среди прочего, им грозит тюремное заключение. Максимально возможный срок – 12 лет.В "Бориспольском экспрессе" ездить стало дороже

"Укрзалізниця" повысила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express. С 10 декабря вместо 80 грн приходится платить 100 грн.

В самой компании рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.

Кроме того, на 20 грн подорожали также детские билеты в аэропорт. Теперь они стоят не 60 грн, а 80 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажир поезда "Интерсити" Киев – Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Сам перевозчик никак не отреагировал на сообщение.