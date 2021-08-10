Добыча газа в Украине с начала года упала: озвучены цифры

Украинская компания "Укргаздобыча" с начала 2021 года сократила добычу природного газа по сравнению с таким же периодом 2020-го на 5,2% или 0,437 млрд куб. м, до 7,9 млрд куб. м. Отмечается, что в июле компания обеспечила добычу 1,144 млрд куб. м природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи". Отмечается, что для стабилизации производственных показателей, с начала текущего года компания ввела в эксплуатацию 25 новых скважин.

Кроме того, проведено 80 капитальных ремонтов скважин, осуществлена ​​321 колтюбинговая операция, 71 операция по гидроразрыву пласта, а также проведено 9 операций по бурению боковых стволов. Отмечается, что за все время оборудовано системой дистанционного мониторинга 197 высокодебитных скважин.

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Напомним, объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину в минувшем месяце составил почти 498 млн куб. м. Отметим, что это самый большой показатель в 2021-м.

Кроме того, 93% объема газа импортировано виртуальным реверсом из Венгрии и Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле транзит газа в Евросоюз не увеличился несмотря на остановку газопроводов в обход Украины. В целом транзит по ГТС в Европу составил 3,848 млрд куб. м. Ранее "Газпром" отказался бронировать допмощности через Украину накануне завершения проекта "Северный поток-2" и в условиях плановых ремонтов трубопроводов. Как результат – голубого топлива не хватает для заполнения хранилищ, а его стоимость достигает рекордных отметок.