Для украинских заробитчан в Польше хотят изменить правила: что готовят

В Польше хотят ввести изменения, которые упростят доступ иностранцам к местному рынку труда. Так, анонсирована электронизация процедур получения разрешения на работу для трудовых мигрантов.

Об этом сообщает Dziennik.pl. "Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы", – сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек.

При этом изменения в трудоустройстве для иностранцев находятся в стадии разработки. Планируется повысить роль бюро по трудоустройству в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и сократить формальности.

Кроме того, анонсирована полная электронизация процедур получения разрешения на работу для иностранцев. Также ведется работа над новой миграционной политикой страны.

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"Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них мало рабочих рук не только в таких отраслях, как торговля, строительные услуги, но и в других сферах, таких как ИКТ", – сказала Михалек. Она добавила, что работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины и Беларуси.

Напомним, количество вакансий для украинских заробитчан в Польше за несколько месяцев увеличилась на треть. Среди самых популярных вакансий: строители и водители. Они могут претендовать на зарплату в размере около 70 тыс. грн.

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