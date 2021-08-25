Для работающих женщин в Украине установят особые гарантии: Минэкономики инициирует законопроект

В правительстве настроены изменить систему трудовых гарантий для работающих женщин в их особые периоды жизни. Речь идет беременности, родах и грудном вскармливании детей.

Это следует из законопроекта относительно усовершенствования правового регулирования труда некоторых категорий работников, который разработали в Министерстве экономики. Документ обнародован на официальном сайте министерства для общественного обсуждения.

"Стремительное развитие общества и переосмысления социальных стандартов, уменьшения гендерных различий и границ требует пересмотра системы трудовых гарантий, в частности для работников, имеющих детей, смещение фокуса на родителей, ухаживающих за грудными детьми, повышение правовой защиты беременных женщин и кормящих матерей", - идет речь в пояснительной записке к законопроекту.

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В частности, документ предусматривает такие дополнительные трудовые гарантии для работающих женщин:

1) Запрещается любая дискриминация женщин в связи с беременностью.

2) В случае ликвидации предприятия и увольнения по инициативе работодателя беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до полутора лет, таким работницам будет полагаться выходное пособие в размере двух минимальных заработных плат.

3) Устанавливается запрет на увольнение по инициативе работодателя беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до полутора лет (исключение – ликвидация предприятия);

4) Устанавливается запрет на увольнение по инициативе работодателя женщины, мужчины, которые имеют детей в возрасте до 3-х лет или ребенка с инвалидностью в возрасте до 14 лет в следующих случаях:

при изменениях в организации производства и труда (кроме ликвидации), реорганизации или перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата работников;

если работник перестал соответствовать занимаемой должности или выполняемой работе через недостаточную квалификацию или состояние здоровья, а также если работнику отказано в доступе к гостайне, хотя его работа требует такого доступа;

при восстановлении в должности работника, ранее занимавшего ее;

если в течение испытательного срока был установлен факт несоответствия работника занимаемой должности.

В вышеперечисленных случаях работникам, для которых предусмотрены гарантии, работодатель обязан предложить другую работу/должность.

5) Запрещается привлекать беременных женщин и женщин, которые выкармливают ребенка в возрасте до полтора года:

к тяжелым и подземным работам, а также работам с вредными или опасными условиями труда;

к ночным и сверхурочным работам, работам в выходные, праздничные и нерабочие дни,

к командировкам.

6) Беременная женщина сможет без проблем проходить в рабочее время необходимые медицинские осмотры, рекомендованные врачом, с сохранением за ней средней зарплаты. Работодатель обязан освободить такую работницу от выполнения работы на время необходимых обследований.

7) Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по причинам, связанным с беременностью или выкармливанием ребенка.

8) Отпуск в связи с беременностью и родами должен быть не меньше 126 дней. При этом часть такого отпуска (до дня родов) может быть увеличена, если фактическая дата родов наступила позже даты, предсказанной в медицинском заключении. В таком случае отпуск продлевается на количество дней, которые составляют разницу в датах родов (прогнозируемой и фактической), без уменьшения послеродовой части этого отпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты женщин и мужчин в Украине уравняют. С этой целью в Минэкономики разработан проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года.