Дію продают: кто покупатель и сколько денег может получить Украина

Более 5 стран из Европы, Азии и Африки намерены взять за основу украинскую Дію для создания собственных платформ цифровизации государственных услуг. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, это может принести госбюджету миллиарды гривен.

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Об этом он рассказал "Радіо Свобода". Федоров отметил: кроме денег "продажа Дії" может привести к улучшению дипломатических отношений Украині с этими странами.

"Мы ведем коммуникацию по внедрению Дії в этих странах. Это несколько европейских стран и Азии, и страны Африки. По сути, это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. И мы должны развивать, я считаю, этот принцип win-win, то есть помогать другим странам развиваться. И через Дію мы стараемся его внедрять", – сказал Федоров.

Большие деньги

Как отметил министр "продажа Дії" будет выгодной для Украины. Ведь это может принести госбюджету "миллиарды гривен".

"Потенциально это немалые деньги. Речь может идти о миллиардах гривен по внедрению Дії за короткий период времени", – подчеркнул он.

Как будут продавать Дію

Как объяснил Федоров, в предоставляемом покупателям пакете будет несколько позиций. В частности:

сам технологический продукт;

экспертиза;

консалтинг.

Дія станет доступной для юридических лиц

Ранее же Федоров анонсировал расширение Дії на юрлиц. "Вы как предприниматель сможете авторизоваться в Дії, увидеть все данные по своему бизнесу и даже делегировать прямо в Дії конкретному сотруднику подачу документов или какие-то подписи в один клик", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства, которая заменит "Справку о месте регистрации". Это можно сделать через несколько минут, после чего загрузить документ на свой гаджет в формате PDF.

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