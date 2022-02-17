Дерибан из детских тарелок: в Киевской области разоблачили коррупционную схему с подозрительными "ФОПами"

В Киевской области разоблачили коррупцию на детском питании. Местных чиновников заподозрили в сговоре с поставщиком продуктов Анатолием Ковалем, который по совместительству является депутатом Чабановского сельсовета.

Об этом сообщила депутат Гатненского сельсовета Надежда Майбогина. При этом она подчеркнула, что в Государственной аудиторской службе ей отказали в проведении проверки.

"Практически весь рынок пищевых продуктов, которые поставляются в учебные заведения громад, расположенных на территории бывшего Киево-Святошинского района, монополизирован депутатом Чабановского сельсовета Ковалем А.В.", – уверена депутат. В схеме, по данным Майбогиной, задействованы такие поставщики:

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МЧП Анков – Коваль является руководителем (это указано в его декларации и в реестре юрлиц);

ФЛП Коваль А.В. – сам Анатолий Коваль;

ФЛП Карпенко Н.В. (жена Коваля);

ФЛП Коваль А.А. (дочь Коваля);

ФЛП Зубенко А.М. (водитель Коваля);

ФЛП Розумнюк В.А. (еще один водитель Коваля).

"Обратите внимание (в таблице ниже. – Ред.) на адреса, электронные адреса и телефоны поставщиков. Там найдете много общего", – отметила депутат и опубликовала скриншоты:

Такое количество ФЛП, по словам Майбогиной, используется сразу в нескольких целях. Это:

уклонение от налогообложения путем злоупотребления упрощенной системой налогообложения. "Можно было бы создать и один ФЛП на 2-й группе и злоупотреблять через него, но налоговым законодательством предусмотрено ограничение в 5 млн грн годового оборота ФЛП", – объяснила депутат;

имитация конкуренции во время проведения госзакупок.

"Александр Паламарчук (глава сельсовета Гатного) в своем официальном ответе на мои сообщения о коррупции на продуктах питания отметил, что поставщик продукции в наши сады и школы имеет все: и водителей, и материально-техническую базу, и разрешения. При этом он утверждает, что вся документация находится на сайте ProZorro. Прошу вас посмотреть вот такой тендер, который ярко демонстрирует типичную схему, по которой действует Коваль А.В.", – заявила Майбогина.

В этом тендере принимает участие ФЛП Розумнюк В.А. Но если посмотреть полный пакет документов, окажется, что большинство из них – от МПП "Анков".

"Более того, там вы увидите и договор между Анковым и Розумнюком относительно логистических услуг (потому что собственного состава нет), и доверенность, по которой Коваль предоставляет свой автомобиль Розумнюку и дает своих водителей (Розумнюк является одним из них). Следовательно, поставщик Розумнюк (как и другие подконтрольные ФЛП) ни своих работников, ни своих автомобилей или склада не имеют", – отмечает депутат.

Еще одной из причин для обращения депутата к аудиторам стало искусственное разделение предмета закупки до допороговых сумм. Как объяснила Майбогина, это делает избранного поставщика продуктов победителем без конкурентов и является способом сокрытия информации о закупках.

"7 февраля я обратилась в Северный офис Государственной аудиторской службы Украины (СО ГАСУ) с просьбой провести проверку продуктов питания учреждениями образования нашей громады... При этом я указала в конце обращения, чтобы ответ был предоставлен на электронную почту. Каково же было мое удивление, когда ответ поступил мне не с электронной почты Северного офиса ГАСУ, а от Гатненского сельсовета. То есть СО ГАСУ очень хотелось, чтобы содержание ответа знали и те, кто являются главными героями моего обращения", – рассказала Майбогина.

Более того, в ответе, подписанном замначальника СО ГАСУ Виталия Зубченко, было указано, что оснований для проверки нет. Что интересно, в самом тексте ответа фигурировал полный список этих оснований, включая и разделение предмета закупки, отметила депутат.

Майбогина после этого решила проверить информацию о Виталии Зубченко и выяснила, что он также может быть причастен к схемам. Депутат привела такие факты:

Зубченко проживает в Вишневом (соседняя с Гатным громада) вместе с женой и сыном. Это также зона "работы" Анатолия Коваля: "В учебных заведениях Вишневого и Крюковщины Коваль чувствует себя так же уверенно, как и в нашей громаде", – подчеркнула Майбогина.

Сын Виталия Зубченко Владислав является депутатом горсовета Вишневого. Согласно декларации от 2021 года, доходов у Владислава Зубченко нет, хотя он является владельцем Аудио А4 2017 года (рыночная цена более $20 тыс.), а на его счету находится более 300 тыс грн.

Жена Татьяна Зубченко работает начальником отдела финансов, экономики и инвестиционной деятельности в Вишневом.

До работы в Северном офисе ГАСУ Зубченко-старший работал в государственной финансовой инспекции в Киевской области (с 2015 года). В целом его семья владеет 5 земельными участками общей площадью более 60 соток, 4 из которых – в дорогом пригороде Киева. Кроме этого семья строит 2 дома на 200 и 207 кв. м, имея квартиру в Вишневом.

По словам Майбогиной, позже с ней связался глава СО ГАСУ Александр Карабанов. Он сообщил, что письмо с ответом на обращение депутата попало на электронную почту Гатненского сельсовета случайно. Также Карабанов заверил, что поможет разобраться в ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в Украине в целом ухудшилась ситуация с коррупцией. В мировом "Индексе восприятия коррупции" за 2021 год страна опустилась на 5 позиций, и теперь занимает 122 место из 180.