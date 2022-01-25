В Украине ухудшилась ситуация с коррупцией: рядом в рейтинге – страны Африки

В Украине ухудшилась ситуация с коррупцией – в мировом "Индексе восприятия коррупции" за 2021 год она опустилась на 5 позиций, и теперь занимает 122 место из 180. Рядом в рейтинге – африканские государства Эсватини (ранее – Свазиленд) и Габон. Примечательно, что Украина опять оказалась оказалась позади всех своих соседей, кроме России – у нее 136 место.

Согласно "Индексу восприятия коррупции" за 2021 год, опубликованному международной антикоррупционной организацией Transparency International (TI), за год Украина ухудшила свой показатель с 33 до 32 баллов. Отметим, что показатель Украины свидетельствует о достаточно высоком уровне коррупции:

минимальниый индекс – 0 – обозначает очень высокий уровень коррупции;

максимальный индекс – 100 – крайне низкий высокий уровень коррупции.

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"Это снижение в пределах погрешности свидетельствует о периоде застоя. Власти затягивают выполнение многих важных антикоррупционных обещаний. Мы должны помнить, что отклонение от антикоррупционной повестки дня играет на руку как внутренним, так и внешним врагам Украины" – комментирует результат Украины исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик на странице организации в Facebook.

Из-за чего ухудшился индекс Украины

Индекс Украины в 2021 году ухудшился, в частности, из-за решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, которым он освободил топ-чиновников, чиновников и судей от ответственности за недостоверное декларирование. Также среди негативных факторов:

изменения в антимонопольное законодательство;

вмешательство в работу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС);

общий рост давления на антикоррупционную экосистему, в том числе из-за длительного отсутствия постоянных руководителей в института;

задержка с имплементацией судебной реформы.

Хуже, чем почти все соседи

Как и год назад Украина имеет худшие показатели восприятия коррупции, чем почти все страны-соседки. Единственное исключение – Россия, которая имеет 29 баллов и занимает 136 место в рейтинге. Другие же соседи показали такие результаты:

Польша – 56 баллов, 42 место;

Словакия – 52, 56 место;

Румыния – 45, 66 место;

Венгрия – 43, 73 место;

Беларусь – 41, 82 место;

Молдова – 36 баллов, 105 место.

Рекомендации TI для Украины на 2022 год

TI предоставила украинским властям 5 рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели страны в будущем. В частности:

завершить конкурсы и избрать профессиональных, независимых и добродетельных руководителей органов антикоррупционной инфраструктуры;

принять государственную антикоррупционную стратегию и программу по ее имплементации;

провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов, предоставленных Венецианской комиссией;

обеспечить прозрачный учет государственной собственности и продлить курс на приватизацию;

минимизировать риски принятия законопроектов, выводящих закупки из-под действия закона Украины "О публичных закупках".

Кто на самом верху и низу рейтинга

В Индексе-2021 к неизменным лидерам Дании и Новой Зеландии присоединилась Финляндия. Они имеют 88 баллов из 100 возможных. Кроме того, Норвегии удалось опередить Швейцарию и вместе с Сингапуром и Швецией набрать по 85 баллов.

В конце рейтинга остаются страны с нестабильной политической ситуацией, военными конфликтами и где правительства только частично контролируют территорию государства. В частности:

Сомали – 13 баллов;

Сирия – 13 баллов;

Южный Судан – 11 баллов.

Мир достаточно коррумпирован

Средний балл по миру в Индексе-2021 остался неизменным10 год подряд. Он составляет 43 балла.

В TI отмечают, что 2021 году снова не произошло значительных изменений и, в частности, значительного прогресса в противодействии и борьбе с коррупцией на уровне всех 180 стран, рассматриваемых в исследовании. "За последнее десятилетие такая медленная динамика характерна для большей части света - да, две трети всех стран до сих пор не преодолели порог в 50 баллов из 100", – отметили в организации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: украинцы считают, чтоименно президент ответственен за борьбу с коррупцией. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года.

Согласно исследованию, 57,6% украинцев назвали президента Владимира Зеленского ответственным за борьбу с коррупцией. При этом 81,6% считают, что он не выполнил свои обещания по борьбе с ней.