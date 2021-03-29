Деревообрабатывающая отрасль Украины на грани разрушения: названы пути решения проблемы

Предприятия ассоциации "Мебельдеревпром" являются крупнейшими потребителями лесосырья, которое заготавливается в Украине. Ассоциация объединяет предприятия, осуществляющие глубокую переработку древесины. Практически весь объем древесных плит и фанеры клееной, в Украине производится предприятиями Ассоциации. Пожалуй, не надо объяснять, что в деревообрабатывающей промышленности предприятия являются базовыми, их продукция является конструкционным материалом для производства мебели, широко применяется в строительном секторе, вагоностроении и других смежных отраслях промышленности.

В новейшей истории Украины еще не было периода, когда бы не возникала проблема лесосырьевого обеспечения деревобробных предприятий.

Однако такой ситуации, как сейчас, не было никогда. Причин этому несколько, но одна все же стоит большего внимания, поскольку она системная и направлена на разрушение лесопромышленного комплекса "до основанья".

И опять же о постановлении Кабмина 1178. И такой организации, как Министерство окружающей среды в симбиозе с ГП "Прозорро.Продажи". Не будем углубляться в вопрос формы взаимодействия биологических видов, определять, кто в этом взаимодействии "хозяин", а кто "паразит". Интересно другое.

Министерство окружающей среды, к полномочиям которого никоим образом не относится вопрос торговли чем угодно, в этом случае заготовленной древесиной, неожиданно проявило интерес к товарно-денежным отношениям.

В конце 2019 года тогдашнее Минэнерго, несмотря на возражения бизнеса, протянуло, по-другому не назовешь, проект Постановления КМУ. Обращаю внимание, что действующее постановление КМУ от 04.12.2019 №1178 было принято с рядом существенных нарушений, о которых я скажу ниже.

Сначала это был пилотный проект (эксперимент) фактически на один год – до 1 апреля этого года, по продаже 25% древесины на ЕТС ГП "Прозорро.Продажи", а остальной древесины – на других площадках. О результатах этого проекта Министерства окружающей среды, правопреемник Минэнерго, должен был до 15.02.2021 проинформировать Кабмин, но не сложилось. Вместо этого Министерство окружающей среды, подхватив инициативу своего предшественника, предлагает продлить срок действия так называемого пилотного проекта до конца 2021 года и распространить норму продажи древесины на ЕТС ГП "Прозорро.Продажи" на весь объем заготовленной древесины.

А теперь о нарушениях, с которыми было принято Постановление 1178. В частности, был нарушен порядок рассмотрения и принятия нормативно-правовых актов.

А именно: Постановление, датированное как принятое КМУ 04.12.2019 г., обнародованное на сайте Минэнерго для публичного обсуждения 26.12.2019 г., то есть принятое "задним" числом, до опубликования, и тем более, до завершения общественного обсуждения. Но тогдашнее Правительство на это не обратил внимания, видимо, стояла задача помочь заработать ГП "Прозорро", а не реальному бизнесу.

Но самое главное, что нормы, заложенные в Постановлении и утвержденном им приложении, нарушают ряд основополагающих законодательных актов Украины.

Так, согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

В соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины обеспечивает равные условия развития всех форм собственности.

Статьей 6 Хозяйственного кодекса среди общих принципов хозяйствования в Украине определен принцип запрета незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц, в хозяйственные отношения.

Согласно статье 19 Хозяйственного кодекса Украины, субъекты ведения хозяйства имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность. Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Одним из основополагающих принципов предпринимательской деятельности, определенных статьей 44 Хозяйственного кодекса, самостоятельное формирование программы деятельности, выбора поставщиков и потребителей производимой продукции.

В соответствии со статьей 627 Гражданского кодекса Украины, стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении содержания такого договора.

Согласно п.3 части первой статьи 19 Лесного кодекса Украины постоянные лесопользователи имеют право собственности на заготовленную ими продукцию. А значит, и право самостоятельно, без ограничений распоряжаться ею.

Тем не менее, в нарушение действующего законодательства, Кабинет Министров Украины постановлением 1178 обязал постоянных лесопользователей осуществлять продажу не менее 25% запланированного к заготовке объема древесины через ЕТС ГП "Прозорро.Продажи", остальные – на других электронных аукционах.

Так, правительственным нормативным актом осуществляется незаконное вмешательство в хозяйственные отношения субъектов ведения хозяйства.

Изменения в упомянутое постановлении Кабинета Министров Украины не устраняют противоречий с действующим законодательством, а углубляют их. Если действующим постановлением предусматривается продажа через Прозорро "отдельных партий необработанной древесины", то изменениями к ней – всего объема заготовленной древесины. Так, в нарушение действующего законодательства, рынок древесины будет полностью зарегулирован, а также создан монополист на рынке реализации древесины.

О необходимости соблюдения действующего законодательства при разработке нормативно-правовых актов ассоциация "Мебельдеревпром" отмечала в письмах к Президенту Украины, премьер-министра, министров экономики, финансов, юстиции, руководителей Антимонопольного комитета, Государственной регуляторной службы.

Однако руководство Министерства окружающей среды, в сопровождении представителей ГП "Прозорро.Продажи" (или наоборот), обивают пороги министерств и ведомств, вымаливая согласования противоправного проекта упомянутого постановления Кабинета Министров Украины, забыв в азарте, что заниматься рынком древесины в соответствии с утвержденным положением не их функция. В то же время Министерство окружающей среды приводит аргументы о якобы соответствии указанного постановления действующему законодательству, которые свидетельствуют о непрофессионализме и непонимании вопроса, которое они взялись решать. Как оказалось, для них нет разницы в терминах: "леса", которые действительно, согласно Конституции Украины и Лесным кодексом Украины, являются объектами права собственности украинского народа, и "необработанная древесина", которая является продукцией лесозаготовок и, согласно ст. 19 Лесного кодекса, являются собственностью предприятий-постоянных лесопользователей.

В постановлении КМУ 1178 и проекте изменений к нему не идет речь о продаже леса, то есть, древесины на корню, потому аргументы и ссылки, приводимые Министерством окружающей среды, по меньшей мере, являются некорректными. К тому же, и продажа древесины на корню (природного ресурса) не может регулироваться постановлением КМУ, а только законом (ст. 92 Конституции Украины).

Так, Минокружсреды своей некомпетентностью и настойчивостью, достойной лучшего применения, вводит в заблуждение общественность, центральные органы исполнительной власти и Правительство, склоняя к принятию противоправных решений.

Более того, предлагая внесение кардинальных изменений в правила торговли древесиной, разработчиком, как уже отмечалось, даже не произведен анализ влияния на субъектов хозяйствования действия действующего постановления КМУ. А результаты этого эксперимента – мизерные продажи, что видно по статистике, а все потому, что электронная торговая система, в т.ч. и Прозорро, не пригодна для продажи всего объема заготовленной древесины (это более 20 млн.куб.м в год), ведь реальные производители, участвуя в аукционах, подают заявки на покупку до 1000 лотов за квартал и таким предприятиям необходимо заполнять тысячи регистрационных форм для участия. Это не отель или конфискованный автомобиль, или квартиру по одному лоту продать.

Аукционная торговля всей древесиной, без всякой альтернативы, будет иметь негативный эффект, особенно в долгосрочной перспективе, как для деревообрабатывающей промышленности, так и для лесного хозяйства (из-за сворачивания деревообрабатывающего производства и уменьшения потребления лесосырья), что повлечет за собой значительные потери бюджетов всех уровней.

Считаю такой подход к решению вопроса, от которого зависит развитие всей деревообрабатывающей отрасли, недопустимым и подчеркиваю необходимость соблюдения действующего законодательства при принятии нормативно-правовых актов, соблюдение свободной конкуренции среди участников рынка древесины, в том числе и владельцев ЕТС, не допускать применения админресурса для создания привилегированных "прокладок" в торговле древесиной.

Для формирования и развития рынка древесины необходимо создать приемлемые и понятные правила торговли, которые были бы интересны и для продавцов и для покупателей, а не загонять их в одну ЕТС. Государство может диктовать правила торговли, если она является собственником товара. В этом случае владельцем необработанной древесины является лесохозяйственное предприятие – ст. 19 Лесного кодекса Украины.

Довожу до сведения п. Боруховского, что в странах Европы торговля древесиной по прямым договорам – это обычная практика, а в некоторых странах – приоритетная.

По непонятным причинам заместитель министра окружающей среды Б. Боруховский считает прямые договора "позорным явлением" и считает своей миссией борьбу с этим явлением. Всем, кроме п. Боруховского, известно, что прямые договора – это не явление, это рыночный инструмент, а явление, это коррупция, которая прежде всего имеет отношение к должностным лицам, которые имеют власть.

Так с чем мы боремся на самом деле? Правильнее – за что боремся? Да и не надо тут Минокружсреды прикрываться борьбой с коррупцией в лесном хозяйстве, в Государстве для этого создано достаточно специальных органов.

Может, все-таки стоит прислушаться к здравому смыслу и не доводить до крайностей всю деревообработку и связанные с ней отрасли, в которые вложены многомиллионные инвестиции, созданы и создаются новые рабочие места, платятся налоги в бюджеты.

Деревообработчики – за наведение порядка на рынке древесины, поскольку от этого зависит развитие как каждого деревообрабатывающего предприятия, так и отрасли в целом, хотят иметь вменяемые правила торговли древесиной, направленные на развитие деревообрабатывающей и лесной отраслей, а не на обогащение посредника – торговца древесиной. Постановление Кабинета Министров №1178 и изменения к ней эти вопросы не решают.

Не очень надеюсь на членов правительства, которые демонстрируют равнодушие к проблемам, которые непосредственно не касаются вверенных им отраслей. Более того, даже ответственное за развитие отраслей промышленности (в структуре есть соответствующий департамент) Минэкономики, быстро завизировало этот проект Постановления. Однако все еще надеюсь на позицию и понимание премьер-министра Украины.