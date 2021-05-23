Дело 'Роттердам +' закрыто после ровно 50 месяцев безрезультатного расследования, – Вовк

Решение Специализированного антикоррупционной прокуратуры четвертый раз закрыть дело "Роттердам +" стало логичным и очевидным завершением 50-месячного безосновательного расследование.

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу Дмитрий Вовк.

"По случаю скорой 50-месячной годовщины с момента регистрации" дела Роттердам + " состоялось знаковое событие – другой прокурор САП в четвертый раз закрыл дело", – заявил Волк на своей странице в Facebook.

Однако, несмотря на очевидно, по мнению Вовка, правоту прокуратуры, НАБУ начало медиа-атаку на нового прокурора.

"Они узнали о закрытии и начали свою работу – поливание грязью прокурора. Неискренность таких действий медийного дивизиона НАБУ в лице ЦПК (Центр противодействия коррупции – прим.) Была очевидна еще вчера - личность прокурора была известна уже 3 недели, а поливание грязью только со вчерашнего дня ", – добавил Вовк.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и выше Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.