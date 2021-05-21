Дефицитный Пенсионный фонд отдал почти полтора миллиарда на выплаты ФОПам: озвучены цифры
По состоянию на 20 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) профинансировал уже 1,4 млн грн карантинной помощи. Так, выплаты составляют по 8 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. "По состоянию на 20 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 1 400,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.04.2021 № 328 "О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.
Напомним, ПФУ в январе-марте получил на 7,5 млрд грн меньше, чем потратил. План провалили по всем основным показателям.
Так, в январе-марте фонд потратил 124,1 млрд грн, а получил 116,6 млрд. Только в марте доходы составили 40,1 млрд, а расходы 43,1 млрд.
Поступления от единого социального взноса в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн. В первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Народные депутаты от партии "Слуга народа" Галина Третьякова и Вадим Струневич представили обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех работающих граждан.
В Министерстве социальной политики представили свою версию доработанной пенсионной реформы, которой предусматривалось управление пенсиями через портал Дия и без создания еще одного Пенсионного фонда.