Дефицитный Пенсионный фонд отдал почти полтора миллиарда на выплаты ФОПам: озвучены цифры

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Дефицитный Пенсионный фонд отдал почти полтора миллиарда на выплаты ФОПам

По состоянию на 20 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) профинансировал уже 1,4 млн грн карантинной помощи. Так, выплаты составляют по 8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. "По состоянию на 20 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 1 400,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.04.2021 № 328 "О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Напомним, ПФУ в январе-марте получил на 7,5 млрд грн меньше, чем потратил. План провалили по всем основным показателям.

Так, в январе-марте фонд потратил 124,1 млрд грн, а получил 116,6 млрд. Только в марте доходы составили 40,1 млрд, а расходы 43,1 млрд.

Поступления от единого социального взноса в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн. В первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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