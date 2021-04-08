Датский патрульный корабль проверил судно 'Северного потока-2'

Патруль Королевских военно-морских сил Дании 8 апреля совершает обход трубоукладчика "Академик Черский", который находится на датском участке "Северного потока-2".

Об этом сообщает Oilpoint со ссылкой на данные навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder. Патрульный корабль "Фрейя" совершил обход трубоукладчика. Судя по маршруту, сначала он взял к востоку от Борнхольма, где до этого "Академик Черский" пережидал шторм вместе с судами снабжения, а потом отправился уже к самому трубоукладчику, который находится в нескольких милях от точки, откуда возобновится строительство нитки А.

Так, патруль прошел мимо трубоукладчика на расстоянии двух миль, сбросив скорость до 13 узлов. Датское морское ведомство публиковало предупреждение морякам, что охранная зона вокруг "Академика Черского" составляет полторы мили.

Отмечается, что датский патрульный корабль максимально близко прошел мимо судна снабжения "Иван Сидоренко". Расстояние между ними составляло менее 400 метров.

После этого корабль Королевских ВМС Дании направился обратно к острову Борнхольм. Вся операция заняла у "Фрейи" три часа. Корабль класса "Диана" считается крупным океанским патрулем и предназначается в том числе для разведки и подводных операций.

Напомним, по причине отказа крупных иностранных компаний достраивать "Северный поток-2", Россия вынуждена проводить достройку собственными силами. При этом суда РФ находятся в аварийном состоянии, что может привести к катастрофе.

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