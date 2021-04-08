Данський патрульний корабель перевірив судно "Північного потоку-2"

Патруль Королівських військово-морських сил Данії 8 квітня здійснює обхід трубоукладача "Академік Черський", який зараз на данській ділянці "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Oilpoint із посиланням на дані навігаційних порталів Marinetraffic і Vesselfinder. Патрульний корабель "Фрея" здійснив обхід трубоукладача. Судячи з маршруту, спочатку він узяв на схід від Борнгольму, де до цього "Академік Черський" перечікував шторм разом із суднами постачання, а потім вирушив уже до самого трубоукладача, який розташовувався за декілька миль від точки, звідки відновиться будівництво нитки А.

Так, патруль пройшов повз трубоукладача на відстані двох миль, скинувши швидкість до 13 вузлів. Данське морське відомство публікувало попередження морякам, що охоронна зона навколо "Академіка Черського" становить півтори милі.

Зазначається, що данський патрульний корабель максимально близько пройшов повз судна постачання "Іван Сидоренко". Відстань між ними становила менше ніж 400 метрів.

Після цього корабель Королівських ВМС Данії попрямував назад до острова Борнгольм. Вся операція зайняла у "Фреї" три години. Корабель класу "Діана" вважають великим океанським патрулем, він призначений зокрема для розвідки і підводних операцій.

Нагадаємо, через відмову великих іноземних компаній добудовувати "Північний потік-2", Росія змушена проводити добудову власними силами. При цьому судна РФ – в аварійному стані, що може призвести до катастрофи.

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