Данилов назвал слова Фукса "ерундой" и анонсировал проверку активов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в результате введения санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и скандального бизнесмена Павла Фукса они не смогут продавать свои активы и пользоваться счетами в Украине, однако закрывать их компании не будут. В то же время вопрос закрытия телеканала "Интер", который принадлежит Фирташу, рассмотрят после того, как "разберутся с его структурой собственности".

Такое заявление Данилов сделал в интервью изданию Forbes. По его словам, правоохранители органы выяснят, есть ли среди активов Фирташа и Фукса то, что они заполучили незаконным путем. Если такие активы найдутся, то их вернут государству. Кроме того, секретарь СНБО ответил на слова Фукса о том, что он не связан с Россией – такое утверждение Данилов назвал "ерундой".

"Фукс находится под санкциями нашей страны. Точка. Если что-то было незаконным образом забрано, или недра, или земля, если люди не платят налоги за состояние, то их лишат этих вещей. Не понимаю, для чего он ходит по телеканалам и рассказывает ерунду об отсутствии связей с Россией. Он хочет сказать, что там против него нет производств? У нас демократическая страна – человек может говорить, что хочет, но надо думать, что говоришь. Всем бы советовал быть очень осторожными, когда говорят о моей жене, о моей семье", – сказал Данилов.

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Также секретарь СНБО рассказал, что в декабре 2004-го, в разгар "Оранжевой революции", Фирташ получил одно из титановых месторождений. Тогда якобы об этом просили россияне. Таким образом, оба фигуранта санкционного списка имеют прямую связь с Россией.

Отметим, Павел Фукс сбежал из России в Украину только в 2015-м, тогда же он получил украинское гражданство. Ему, как говорится в многочисленных расследованиях, перешли активы соратников беглого экс-президента Виктора Януковича. К примеру, акции ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" и 51% ЧАО "Девон".

Кроме того, государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе Фуксу – и Украина потеряла сотни миллиардов гривен. Как выяснилось, "Надра Украины" вышла из состава учредителей ООО "Ист Юэроп Петролеум", в которой имела 33%. Ранее компания имела название "Голден Деррик". Ее создал еще министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. Подробнее о громких схемах Фукса можно прочитать здесь.

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