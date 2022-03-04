Coca-Cola отказалась уходить с российского рынка: в Украине призвали к бойкоту компании

Компания Coca-Cola продолжила свою работу на территории России, несмотря на то, что многие мировые компании отказались сотрудничать со страной-агрессором из-за того, что она напала на Украину. При этом украинцы призвали бойкотировать продукцию Coca-Cola в нашем государстве.

О том, что напитки продолжили продавать в РФ, сообщили в пресс-служба компании российскому пропагандистскому изданию ТАСС. Там отметили, что "все мощности Coca-Cola работают в РФ".

В компании также отметили, что якобы несут ответственность перед сотрудниками в России и партнерами.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем канале в Telegram призвал украинцев и владельцев крупнейших торговых сетей в стране отказаться от продукции Coca-Cola.

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"Прошу вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра! Пусть подавятся своей газировкой!" – написал Геращенко.

При этом экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков в Facebook пообещал, что после победы Украины любое имущество компании будет физически уничтожено на территории нашего государства.

"Мы приложим все мыслимые усилия для физического уничтожения любого имущества этой компании на нашей земле, а также физического влияния на любые маркетинговые и прочие телодвижения этой компании на территории нашей страны, что включает в себя физическое воздействие на любого сотрудника этой компании на территории нашей страны. Угроза ли это? Да, это абсолютная и явная угроза", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России перестали работать некоторые социальные сети и сайты мировых СМИ из-за войны, которую страна-агрессор начала против украинского государства. В частности в ночь на 4 марта пользователи начали сообщать про отсутствие доступа к ресурсам.