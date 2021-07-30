Мысли решил собрать в "кучу" после Украинского авиационного Форума и по результату прочтения материалов The Economist.

Доходы с пассажиро-километра обрушились на 66% в 2020 г. по сравнению с 2019. В этом году, как ожидают в Международной ассоциации воздушного транспорта, авиатрафик восстановится на 57% объема 2019 г. Аналитики прогнозируют, что к объемам 2019 г. авиаперевозки восстановятся не ранее 2024 г. Общая картина отрасли показывает большую географическую диспропорцию в восстановлении авиакомпаний, связанную с темпами борьбы с COVID-19 странами мира. Большие американские и китайские авиакомпании с большими внутренними рынками, уже почти свободные от вируса, вернутся к прибылям первыми. Деловые путешествия (командировки) и далее заменит Zoom – даже, если сохранятся редкие деловые встречи. Это сильно повлияет на восстановление классических перевозчиков, особенно в Европе. Региональные авиаперевозчики там, где вирус еще буйствует, как в Индии и Латинской Америке, сейчас выглядят не обнадеживающе. И пропасть между теми, кто уже оправляет от пандемии, и теми, кто еще нет, будет только расти. В ІATA считают, что только около 30 из примерно 70 авиакомпаний, данные которых публичны, заработали за 10 лет (с 2008 по 2018 год) больше, чем стоимость их капитала. А это значит, что авиакомпании ведут "плохой бизнес" и чтобы "продолжать летать" авиакомпаниям нужны хорошие финансовые балансы или "родителя с большим кошельком". Так считает Роб Моррис из консалтингово-аналитической компании Cirium.

6. Кто может быть этим родителем с большим кошельком? Государства продолжают поддерживать убыточных национальных авиаперевозчиков, включая приватизированные, считая эти компании критически важной инфраструктурой или национальной гордостью. В заявленной последнем пакете помощи правительства Японии подчеркивалась важность сохранения 240 тыс. раб мест, а также важность авиакомпаний для связи с островами архипелага. Патерналистские правительства по данным IATA совершили объем государственных вливаний в авиацию в размере 225 млрд долл во всем мире ( с начала пандемии до марта 2021 года). Этим объясняется, что в 2020-й – год пандемии – меньше обанкротилось авиаперевозчиков, чем до нее. По данным Cirium :

Видео дня

2020 году – 43

2019 – 46

2018 – 56

7. Даже если вливание прямых денег держит некоторые авиакомпании на плаву, то, как вежливо заметил мистер Морррис из Cirium, государственная поддержка приводит к "неадекватной расходной базе". Например, франко-голландский холдинг авиакомпаний KLM-Air France поддерживается государством не для того, чтобы провести реструктуризацию для оптимизации работы. Франция хочет сохранить как можно больше рабочих мест, а Нидерланды, чтобы быть уверенными, что Schiphol останется крупным хабом Европы. И в том, и в другом случае - это не про экономику и возврат инвестиций.

8. Открытие мира после пандемии не случится , пока бОльшая часть населения планеты не вакцинируется (см. график 3): Корреляция восстановления путешествий с уровнем вакцинации по странам.

По вертикали – процент внутренних перевозок (пассажиров, и не только авиа) от объема 2019 г. по горизонтали – процент вакцинированных

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