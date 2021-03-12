Что будет с биткоином и продолжится ли бычье ралли: ведущий эксперт Прилепа озвучил перспективы рынка

После достижения цены биткойна $58300 во время практически годового ралли, рынок столкнулся с кратковременным паниксейлом. В конце Февраля снижение цены от критической точки исторического максимума составило порядка 26% в моменте.

Сейчас мы разбираемся с происходящим на крипторынке вместе с экспертом на криптовалютном рынке, соучредителем Prof-it Blockchain, а также разработчиком Bitcoin Ultimatum Богданом Прилепой.

В начале марта этого года мы пообщались с одним из лучших экспертов криптовалютного рынка, Богданом Прилепой, который раскрыл для нас и наших читателей немного подробностей. Обсудили происходящее с курсом цены за биткоин, затронули вопрос перспектив, которые он видит в ближайшем будущем для биткоина. А также, он поведал нам технические моменты, на что стоит обратить внимание инвесторам, и трейдерам.

По его мнению, падение было ожидаемым, но не критичным настолько, чтобы отказываться от покупки крипты. Дело в том, что интерес к первой криптовалюте продолжает расти. Отсюда и наблюдался бешеный, но закономерный рост цены на биткоин с 2020 года.

"Несмотря на действительно объемную коррекцию под конец февраля, бычий потенциал первой криптовалюты по-прежнему сохраняется. Это объясняется тем, что открытый интерес со стороны крупных инвесторов и фондов увеличивается. Если посмотреть на график, можно заметить, что активная фаза накоплений биткоина происходила еще в моменте последнего падения в Марте предыдущего года, тогда крупные игроки рынка откупали дно в момент паниксейла рядовых трейдеров. Это происходило в отметках $4000-$5000 за биткоин. К слову сказать, пандемия COVID 19 является дополнительным фактором более широкого интереса к биткоину, т.к. крупные инвесторы ищут альтернативу мировым и фондовым рынкам в виде высокодоходных инструментов, чем и является криптовалюта сейчас!". ‒– сказал Богдан Прилепа.

Далее Богдан объяснил более подробно ситуацию с технической точки зрения, относя это к ближайшим перспективам и ожиданиям. Прилепа отметил, что курс цены на биткоин хоть и снизился в моменте, фактически рынок лишь кратковременно обновился, и следует ожидать повторного роста, как минимум ретеста $57000-$58000:

"Биткоин находится в кратковременной консолидации, при этом по-прежнему не выпал из восходящего канала, который берет свое начало аж с Октября 2020 года. В этом канале сейчас и движется биткоин, в нем же сформирован глобальный уровень поддержки тренда в диапазоне $45000-$42000. Поэтому, в ближайшее время склонен полагать, что мы станем свидетелями если не очередного исторического максимума, то точно повторной попытки быков восстановить курс к критическому уровню сопротивления $57000-$58000!".

Помимо всего, криптоэксперт отметил, что "объемные накопления, включительно, наблюдались и в момент коррекции биткоина в Январе этого года от $37600, $30000 и $29800, после чего был закономерный рост первой криптовалюты к отметкам $45000-$47000, затем и вовсе $58360!".

Основываясь на этом, Богдан Прилепа еще в конце февраля этого года спрогнозировал восстановление и правильно оценил потенциал ретеста $57000-$58000 в ближайшем времени, к чему и пришел рынок на сегодняшний день.

Кроме технических моментов, Прилепа в кратце объяснил и фундаментальные тонкости, которые в значительной степени повлияли на рост биткойна в этом году. Он отметил, что сейчас поддержка известных личностей, инвестфондов, мировых брендов и ключевых аналитиков также влияет на увеличение спроса на криптовалюты:

"Не так давно, Илон Маск поддерживал криптоэнтузиастов и биткойн в своем твиттере. В био своего твиттера он оставил хэштег #bitcoin, что способствовало росту первой криптовалюты на 13% в течение нескольких минут, достигнув при этом отметки в $36500! К слову, тогда Маска поддержал и CEO Твиттера Джек Дорси, который уже долгое время является сторонником криптовалют!".

Эксперт также напомнил, что ранее, в декабре 2020, фонд MicroStrategy анонсировали привлечение $400 млн. на покупку 21000 биткоинов. Позже сумма привлечений составила порядка $1 млрд! К февралю этого года фонд выкупил порядка 19 452 BTC и буквально в начале марта инвестировали в биткоин $15 млн. по средней цене покупки $45710 и $10 млн. позднее по средней цене $48888 за биткоин!

В завершение беседы Богдан добавил:

"Биткойн находит поддержку сейчас и со стороны пользовательских ресурсов от мировых брендов. Например Google Finance добавили поддержку криптовалют. Пользователи Rakuten теперь могут использовать биткоин в качестве оплаты товаров. Ну и Citibank в своем довольно большом отчете заявили, что биткоин может стать основной валютой в международной торговле! Поэтому пока что открытый интерес к биткоину со стороны институциональных инвесторов будет способствовать сохранению бычьего тренда на рынке, попутно способствуя увеличению существенного спроса среди частных трейдеров и простых пользователей!".