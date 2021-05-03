Через лоббизм табачных изделий в Раде бюджет потеряет миллиарды, – эксперт

Снижение акциза на табакосодержащие продукты для электронного нагрева приведет к существенным потерям бюджета и росту табакокурения среди подростков, которые будут терять здоровье. Об этом заявил директор информцентра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.

По мнению эксперта, инициатива депутатов снизить акциз на табачные изделия электрического нагрева (ТИЭН) пролоббированная табачными компаниями, которые стремятся увеличить потребление продукции и получить больше прибыли.

"Наверное господину Арахамии (лидер фракции" Слуга народа ", член Налогового комитета ВР - ред.) представители транснациональной компании "Филип Моррис" предоставили какие-то аргументы. Наверное зеленого цвета", - сказал Красовский.

Эксперт объяснил, ТИЭНы стоят дорого, но доля табака в них значительно меньше, чем в обычных сигаретах, что делает их производство и продажу чрезвычайно выгодным для компаний.

"Сейчас в киоске пачка стиков 20 штук стоит 60 грн. Но в стика всего 300 мг табака, а в обычной сигарете где 700-800 мг. То есть в сигарете табака в три раза больше, а безналоговая доля практически та же. Табачным компаниям очень выгодно продавать их, потому что прибыль на этих стика гораздо больше", - пояснил Красовский.

Он также подчеркнул: от снижения акциза государственный бюджет недополучит значительную сумму средств. Однако значительно более высокой ценой такого решения депутатов является здоровье украинцев, которые будут потреблять больше табачных изделий.

"Если будет это принято, Украина реально потеряет деньги. И люди будут больше употреблять этих табачных изделий и в результате больше болеть и умирать", - отметил Красовский.

Причем в зоне наибольшего риска, по мнению эксперта, являются подростки, для которых удешевление табачных изделий сделает их более доступными.

"Если человеку много лет, то ему не важно, сколько стоит пачка – 50 или 60 грн. А вот для подростков, это имеет значение. Поэтому повышение акцизов реально уменьшает потребление в первую очередь для подростков, у которых ограниченные финансовые ресурсы", - пояснил Красовский.

Напомним, в феврале по обращению народного депутата Украины Давида Арахамии Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес поправку в законопроект №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях) ", которой на 30% снижается акциз на ТИЭН.

Экономический эксперт Олег Пендзин, комментируя это решение, заявил, что выборочное снижение налогов для отдельных отраслей – это лоббизм интересов конкретных компаний, который нарушает европейские договоренности Украины.