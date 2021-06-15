Часть сотрудников 'Укрзалізниці' уволят: кто попадет под сокращение

Украинская компания "Укрзалізниця" решила оптимизировать штат работников аппарата управления компании. Отмечается, что количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%.

Об этом заявил и.о. главы правления компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". По его словам, набсовет уже согласовал новую структуру центрального аппарата компании.

"По оптимизации штата "Укрзалізниці" было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", – сказал Юрик.

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При этом увольнения не коснутся работников региональных филиалов, филиалов компании и работников рабочих профессий. Сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" приобрела 10 000 тонн дизельного топлива у Кременчугского НПЗ (компания "Укртатнафта") по цене котировок топлива FOB Rotterdam (порт Роттердам, Нидерланды) плюс фиксированная наценка в размере 56 долларов за тонну.

Изначально ценовое предложение Кременчугского НПЗ сформировано на основании средней котировки дизтоплива в Роттердаме на уровне $525,6/тонна плюс зафиксированная на все время действия контракта маржа 1605,4 грн/т или $57,8 по официальному курсу НБУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL: