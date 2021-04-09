Главный конкурент McDonald's готовится выйти на рынок Украины – СМИ

Популярная в мире сеть заведений быстрого питания Burger King якобы решила выйти на рынок Украины и уже подписала договор с АЗС "Окко", набирает управленческую команду и ищет помещения.

Об этом в Facebook 9 апреля заявил ресторатор Игорь Сухомлин. Также об этом сообщил портал Retailers, ссылаясь на двух анонимных топ-менеджеров на ресторанном и маркетинговом рынке.

В пресс-службе "Окко" ответили журналистам, что рассматривают сотрудничество с разными международными брендами, но говорить об этом рано, поскольку "компания еще финально не определилась".

Анонимный топ-менеджер на ресторанном рынке рассказал, что стороны якобы действительно подписали договор. "Только я не знаю договор ли это франшизы или нет", – уточнил он.

Кроме того, на одном из сайте объявлений размещена вакансия "Окко" о том, что компания ищет "HR бизнес-партнера на новый франчайзинговый проект ресторанного направления, который компания будет внедрять в Украине".

Еще один источник рассказал Retailers, что, по его информации, указанная АЗС оформляет торговые марки Burger King в Украине.

Это не первая попытка выйти Burger King на рынок страны. В 2011 году развивать сеть в Украине планировал российский франчайзи – "Бургер Рус".

Сеть Burger King основана в 1954 году в США и входит в компанию Restaurant Brands International Inc. (RBI). Сеть объединяет 17 800 ресторанов по всему миру.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в конце 2020 года компания McDonald's изменила рецепт и технологию сборки своих бургеров по всему миру.