Головний конкурент McDonald's готується вийти на ринок України – ЗМІ

Популярна в світі мережа закладів швидкого харчування Burger King нібито вирішила вийти на ринок України і вже підписала договір з АЗС "Окко", набирає управлінську команду та шукає приміщення.

Про це в Facebook 9 квітня заявив ресторатор Ігор Сухомлин. Також про це повідомив портал Retailers, посилаючись на двох анонімних топменеджерів на ресторанному та рекламному ринку.

У пресслужбі "Окко" відповіли журналістам, що розглядають співпрацю з різними міжнародними брендами, але говорити про це рано, оскільки "компанія ще фінально не визначилася".

Анонімний топменеджер на ресторанному ринку розповів, що сторони нібито дійсно підписали договір. "Тільки я не знаю договір чи це франшизи чи ні", – уточнив він.

Крім того, на одному із сайті оголошень розміщена вакансія "Окко" про те, що компанія шукає "HR бізнес-партнера на новий франчайзинговий проєкт ресторанного напряму, який компанія буде впроваджувати в Україні".

Ще одне джерело розповіло Retailers, що, за його інформацією, зазначена АЗС оформляє торгові марки Burger King в Україні.

Це не перша спроба вийти Burger King на ринок країни. У 2011 році розвивати мережу в Україні планував російський франчайзі – "Бургер Рус".

Мережа Burger King заснована в 1954 році в США та входить у компанію Restaurant Brands International Inc. (RBI). Мережа об'єднує 17 800 ресторанів по всьому світу.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, у кінці 2020 року компанія McDonald's змінила рецепт та технологію збирання своїх бургерів по всьому світу.