Будет топливный кризис? Россия серьезно ограничила поставки сжиженного газа в Украину

Россия ограничила поставки в Украину сжиженного газа более, чем в три раза. Таким образом, в ноябре поставлено будет всего 30% от задекларированных объемов. Впрочем, серьезных проблем это не вызовет.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус. При этом он подчеркнул: действия России не должны оказать существенного влияния на украинский рынок. Причин для этого он видит две:

традиционное завышение экспортерами задекларированных объемов поставок;

низкау активность по таким закупкам газа в ноябре.

По состоянию на 4 ноября 2021 года, средняя цена на газ авто­мобильный по Украине составляет 18,44 грн. Впрочем, по заправкам можно найти как дешевле, так и дороже.

Видео дня

Так, по информации "Все АЗС", дешевле среднерыночной цены автогаз можно приобрести на таких АЗС:

Укрнафта – 17,68 грн;

Авиас – 17,69 грн;

Авантаж – 7 17,85 грн;

LPP – 17,89 грн;

MANGO – 18,15 грн;

AMIC – 18,29 грн;

Люксвен – 18,39 грн.

Дороже от среднерыночных цен газ стоит на станциях:

Shell, BVS, БРСМ-нафта – 18,49 грн;

Chipo, Prime – 18,50 грн;

UPG – 18,60 грн;

SUN OIL, KLO – 18,79 грн;

SOCAR, WOG – 18,98 грн;

OKKO – 18,99 грн.

Цена на нефть вырастет до 120 долларов/баррель уже к концу июня 2022 года. Причиной этого станет повышенный спрос на бензин при ограниченных перерабатывающих мощностях.

Более того, уже в скором времени следует ожидать цену на нефть на уровне 100 долларов/баррель. Случится это из-за того, что спрос по-прежнему превышает предложение.

Также росту цены на нефть поспособствовует глобальный энергетический кризис. Резкий рост цен на газ и уголь во всем мире ускорил восстановление эталонных нефтяных фьючерсов, торгуемых в Лондоне и Нью-Йорке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бензин в Украине за последние 20 лет подорожал вдвое. Если в 2001 году литр продавали в среднем по 0,6 доллара (3,2 грн по тогдашнему курсу), то в конце октября 2021-го за литр А-95 просят уже 1,21 доллара (31,74 грн по современному курсу).

Такая цена вдвое ниже, чем в Гонконге, где жители платят по 60 грн за литр. Это страна с самым дорогим топливом в мире.