Будет топливный кризис? Россия серьезно ограничила поставки сжиженного газа в Украину
Россия ограничила поставки в Украину сжиженного газа более, чем в три раза. Таким образом, в ноябре поставлено будет всего 30% от задекларированных объемов. Впрочем, серьезных проблем это не вызовет.
Об этом у себя в Telegram сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус. При этом он подчеркнул: действия России не должны оказать существенного влияния на украинский рынок. Причин для этого он видит две:
традиционное завышение экспортерами задекларированных объемов поставок;
низкау активность по таким закупкам газа в ноябре.
По состоянию на 4 ноября 2021 года, средняя цена на газ автомобильный по Украине составляет 18,44 грн. Впрочем, по заправкам можно найти как дешевле, так и дороже.
Так, по информации "Все АЗС", дешевле среднерыночной цены автогаз можно приобрести на таких АЗС:
Укрнафта – 17,68 грн;
Авиас – 17,69 грн;
Авантаж – 7 17,85 грн;
LPP – 17,89 грн;
MANGO – 18,15 грн;
AMIC – 18,29 грн;
Люксвен – 18,39 грн.
Дороже от среднерыночных цен газ стоит на станциях:
Shell, BVS, БРСМ-нафта – 18,49 грн;
Chipo, Prime – 18,50 грн;
UPG – 18,60 грн;
SUN OIL, KLO – 18,79 грн;
SOCAR, WOG – 18,98 грн;
OKKO – 18,99 грн.
Цена на нефть вырастет до 120 долларов/баррель уже к концу июня 2022 года. Причиной этого станет повышенный спрос на бензин при ограниченных перерабатывающих мощностях.
Более того, уже в скором времени следует ожидать цену на нефть на уровне 100 долларов/баррель. Случится это из-за того, что спрос по-прежнему превышает предложение.
Также росту цены на нефть поспособствовует глобальный энергетический кризис. Резкий рост цен на газ и уголь во всем мире ускорил восстановление эталонных нефтяных фьючерсов, торгуемых в Лондоне и Нью-Йорке.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бензин в Украине за последние 20 лет подорожал вдвое. Если в 2001 году литр продавали в среднем по 0,6 доллара (3,2 грн по тогдашнему курсу), то в конце октября 2021-го за литр А-95 просят уже 1,21 доллара (31,74 грн по современному курсу).
Такая цена вдвое ниже, чем в Гонконге, где жители платят по 60 грн за литр. Это страна с самым дорогим топливом в мире.