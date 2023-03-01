Будет две волны подорожания: украинцев предупредили о росте цен на популярный напиток
Украинцев в 2023 году ждет подорожание кофе в кофейнях. Заведения будут вынуждены поднимать цены, так как поставщики обжаренных зерен (ростерии) уде анонсировали две волны повышения собственных расценок: на 30% весной и еще на 45-50% осенью.
Об этом рассказали The Page предприниматели. По словам собственников кофеен, резко повышать цены для конечных потребителей они не планируют, чтобы не потерять клиентов. Однако фактически чашка кофе уже подорожала, и ее стоимость продолжит расти.
"Эспрессо и американо подорожали в среднем на 5 грн, а кофе с добавлением молока – на 7 грн. В течение года цены поднимутся еще больше... Ростерии уже анонсируют рост цен на кофе на 30% весной и на 45-50% осенью... Конечно, мы не можем сразу поднять цены, поэтому мы будем делать это в несколько этапов, чтобы "смягчить" удар по карманам покупателей", – рассказала владелица одной из кофеен.
Предприниматели отмечают, что рост цен в Украине связан с мировым подорожанием кофе. Из-за неурожаев в Бразилии и Колубмии (главных странах-поставщиках кофейных зерен) за 2022 года стоимость одного килограмма кофейных зерен сорта арабика увеличилась в среднем на 30%, а робусты – на 19%.
Кроме того, растут расходы на доставку кофе в Украину. Из-за российской агрессии морские пути поставок перекрыты, поэтому кофе везут преимущественно автомобильным транспортом, что стоит значительно дороже морской логистики. В итоге при мировом подорожании кофе на 19-30% цены в Украине поднялись на 35-40% по сравнению с "довоенным" 2021 годом.
Кроме кофе дорожает и другое важное для кофеен "сырье" – молоко. До полномасштабного вторжения РФ в Украину молочная отрасль была развита в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Однако из-за боевых действий часть предприятий была уничтожена. Подорожание, по прогнозам экспертов, продолжится и в 2023 году – стоимость "молочки" вырастет на 3-4%.
Как сообщал OBOZREVATEL, если глобальное потепление продолжит прогрессировать, в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Колумбии, которые считаются лучшими местами для выращивания кофе, не останется пригодных для этого земель. Изменения прогнозируют уже к 2050 году.
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