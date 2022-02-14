Мир может лишиться лучших мест, где выращивают кофе: озвучена причина

Если глобальное потепление продолжит прогрессировать, в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Колумбии, которые считаются лучшими местами для выращивания кофе, не останется пригодных для этого земель. Изменения прогнозируют уже к 2050 году.

Соответствующее исследование экспертов из Цюрихского университет в Швейцарии опубликовали в PLoS ONE. Отмечается, что при таком развитии событий уменьшится также и масштаб почвы, пригодной для выращивания авокадо и орехов кешью.

"В странах, где они выращиваются чаще всего, включая Бразилию и Колумбию, подходящие земли могут сократиться вдвое к 2050 году даже при сценариях умеренного изменения климата", – пришли к выводу ученые.

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Однако они поспешили успокоить, что это еще не катастрофа. Так как изменения климата повлияют и в другую сторону – расширив ореол выращивания данных агрокультур на тех землях, где ранее они не произрастали. Например, пригодными могут стать части Восточной Африки и Южной Америки.

"Меры по адаптации также могут включать усилия по селекции растений для сортов, которые лучше приспособлены к более высоким температурам или засухе, а в случае с кофе – арабику можно заменить на робусту в определенных регионах", – заявили авторы исследования.

В то же они отметили, что авокадо и кешью должны быстрее приспособиться к новым условиям, а вот "выращивание кофе может столкнуться с трудностями".

"Это связано с тем, что культура очень чувствительна к изменению климата, а районы с низкими широтами и низкими высотами, скорее всего, значительнее пострадают от повышения температуры", – объяснили эксперты.

Команда предположила, что в будущем кофе станет предметом роскоши, недоступным для большинства людей, и будет продаваться лишь тем, кто может себе это позволить.

Эксперты призвали страны и регионы, где пока еще не выращивают кофе, просчитать такую возможность и взвесить все "за и против" в выращивании зерна.

"Например, земли Китая, Аргентины и США, вероятно, станут более подходящим для выращивания кофе, в то время как такие страны, как Бразилия и Колумбия – менее пригодными", – отметили авторы.

Они сказали, что для общества будет важно адаптироваться к происходящим изменениям в тропиках, включая перенос выращивания определенных культур в другие регионы.

"Однако может случиться и так, что, какие бы смягчающие меры ни были приняты, многие тропические культуры станут дефицитными и, следовательно, более дорогими в будущем. Что касается кофе, он может превратиться из повседневного напитка в ценное лакомство, которое можно будет попробовать в особых случаях, подобно хорошему вину", – отметили ученые.

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