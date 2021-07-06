Бродский – о конфликте с российским олигархом: Фукс про себя говорит, что он падальщик

Глава редакционного совета OBOZREVATEL рассказал, что конфликт с российским олигархом Павлом Фуксом начался из-за Киевского метрополитена. Михаил Бродский пояснил, что у него с тем мировоззренческий конфликт.

В эфире программы "Хард с Влащенко" 6 июля глава редсовета напомнил, как Фукс называл себя "падальщиком" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наш конфликт связан прежде всего с ним самим. Мне все равно, что он говорит. Конфликт начался из-за Киевского метрополитена, когда он скупил долги. Как он сказал: "Я услышал, что в Украине все дешево можно скупать". Быстро из России сюда приехал и начал все украденное скупать, красавчик", – пояснил Бродский.

Видео дня

На уточнение ведущей о том, что это "инстинкт бизнесмена", он ответил фразой из рассказа О. Генри "Дроги, которые мы выбираем" – "Боливар двоих не выдержит", которая также звучала в фильме Леонида Гайдая "Деловые люди".

"Я никогда не поддерживал того джентльмена, который застрелил своего друга из-за того, что Боливар не выдержит двоих. Фукс – именно такой. Как он про себя говорит: "Я падальщик", – добавил Бродский.

Что известно об атаках на OBOZREVATEL и скандалах вокруг Фукса

Отметим, что ранее с помощью рейдерских методов олигарх пытался захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины OBOZREVATEL. В частности, он хотел объявить банкротом компанию-издателя ООО "Золота середина". Этому предшествовало множество расследований о коррупционных схемах предпринимателя. В отместку он подал в суд против OBOZREVATEL и выиграл дело. В одном из своих интервью он признал, что намерен обанкротить издание за якобы неправдивые публикации о нем и его семье.