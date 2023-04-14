Большинство масла, покупаемого украинцами в магазинах и на рынках – фальсификат: как различить продукцию

В Украине на разных сегментах рынка количество фальсифицированного масла составляет от 20 до 80%. Такая продукция продается не только на рынках, но и магазинах и супермаркетах.

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Об этом свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы. Многие такие продукты попадают на полки из-за недостаточного контроля соответствующих органов.

Как проверить масло?

Проверить масло в домашних условиях почти невозможно. Для этого можно сделать лабораторный анализ. При этом эксперты называют несколько советов, которые могут помочь различить некачественный товар.

Во-первых, следует обращать внимание на стоимость масла. Если цена составляет менее 50 грн за 200 грамм, то можно утверждать, что это подделка.

Во-вторых, молочный жир быстро затвердевает. Если масло мягкое, его не выходит разрезать ножом или продукт неправильной формы, то однозначно можно утверждать – это либо фальсификат, либо он неправильно сохранялся. И в первом и во втором случаях покупать такие товары не нужно.

Также часто люди встречают фальсифицированное масло на рынках или в интернете, поскольку там оно довольно часто продается под малоизвестными торговыми марками. Следует помнить, что масло, как и другие молокопродукты нельзя посылать по почте, поскольку оно может испортиться.

Как рассказал профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко в комментарии OBOZREVATEL, основная фальсификация масла – добавление растительного жира в продукт.

"Молочный жир полезен, во всех аспектах он нужен, но он дорог, он дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности самый дешевый сейчас – пальмовый, его, как правило, и добавляют в продукт. Здесь есть две стороны. С одной – обман покупателей, потому что продукт должен стоить дешевле, а с другой стороны, там еще есть важность в том, что этот продукт становится некачественным", – отметил Савченко.

Если выложить на тарелку это некачественное масло (к которому добавили пальмовый жир), при комнатной температуре оно начнет растекаться. И для того чтобы консистенцию сделать такую же, как в сливочном масле, применяют специальную тепловую обработку и обычно обрабатывают этот жир при температуре свыше 220 градусов. В результате образуются вещества, которые могут нанести вред здоровью, говорит профессор.

Следует отметить, что особенно часто фальсификаты и некачественные продукты попадают на полки магазинов и рынки в канун праздников. В такие периоды, как сейчас перед Пасхой, эксперты советуют быть вдвойне осмотрительными и проверять выбранную вами продукцию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, перед Пасхой не рекомендуется покупать акционные продукты питания, рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Лариса Баль-Прилипко. Также на полки супермаркетов в канун праздников часто попадают некачественные товары, поэтому их нужно внимательно проверять.

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