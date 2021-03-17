Биткоин может стать платежным средством, – глава Visa

Генеральный директор американской компании Visa Альфред Келли заявил, что биткоины, альткоины, а также обеспеченные фиатными валютами токены и стейблкоины являются частью стратегии организации. Он предполагает, что в ближайшие пять лет криптовалюты могут начать широко использоваться в качестве средства платежа.

Об этом Келли рассказал журналу Fortune, пишет "РБК Крипто". "Мы работаем над тем, чтобы дать возможность пользователям покупать биткоины при помощи системы Visa. Также мы работаем с криптокошельками, чтобы биткоины можно было конвертировать в фиатную валюту в момент оплаты в любой из 70 млн точек в мире, где принимают Visa", – заявил Келли.

Также он отметил, что стейблкоины могут стать новым платежным механизмом, особенно на развивающихся рынках. Келли не исключил сценарий, при котором интерес к криптовалютам будет утрачен. Он отметил, что компания сотрудничает с 35 игроками из сферы цифровых денег.

В прошлом месяце Visa анонсировала выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками. Запуск продукта запланирован на конец 2021-го.

Ранее стало известно, что платежная система MasterCard в 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. При этом компания не будет поддерживать все существующие цифровые деньги, многие из которых пока не отвечают ее требованиям.

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