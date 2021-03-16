Биткоин дешевеет после обновления исторического максимума: эксперты назвали причину

За прошедшие сутки биткоин потерял почти 6% стоимости. Дневной график курса актива дает "сильный разворотный сигнал", что влияет на стоимость первой криптовалюты, уверен трейдер и основатель Tradunity Дмитрий Лавров. По его словам, если установка подтвердится, то котировки биткоина могут опуститься ниже $53 тыс. и $50 тыс.

Об этом сообщает "РБК Крипто". Котировки биткоина на криптобирже Binance 15 марта снизились на 6%, до отметки в $56,5 тыс. В определенный момент они падали ниже $55 тыс.

Биткоин дешевеет после обновления исторического максимума около $61,8 тыс. Несмотря на последнее снижение, с начала месяца актив подорожал на 24%.

"Чем выше в настоящее время забирается биткоин, тем менее он становится инвестиционно привлекательным (так как с текущих уровней ожидать кратного роста по биткоину менее оправдано, нежели год назад, когда он торговался по $5 тыс). Для институционалов, которые сейчас заходят на рынок, более низкие цены по BTC будут привлекательнее", – говорит ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Также он отмечает, что удешевление криптовалюты связано с непроверенной информацией о переводе на криптобиржу Gemini 18 тыс. BTC.

Аналогичного мнения придерживается и CEO Cryptorg.exchange Андрей Подолян. Он также добавил, что еще одним негативным фактором стала новость о том, что власти Индии собираются запретить криптовалюту.

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур добавил, что если в ближайшее время цена биткоина не сможет закрепиться выше или вблизи уровня в $59 тыс, то в марте не стоит ожидать новых максимумов. При этом рынок, вероятно, вернется к росту в апреле, считает Мазур. Шансы падения котировок он оценивает в 30%.

"На текущий момент восходящий тренд имеет преимущество, однако для сильного импульса необходима синергия как технических, так и фундаментальных факторов. Пока на стороне быков только глобальные фундаментальные данные, такие как стимулирование мировой экономики пакетами финансовой помощи. Триггером же движения на криптовалютных площадках должен стать отраслевой фактор, таким может быть, например, объявление о покупке криптовалюты компаниями из списка S&P500", – отмечает Мазур.

Напомним, в Индии предложат закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов.

Как сообщал OBOZREVATEL: