Беженцы из Украины получат бесплатный мобильный интернет в 30 странах: список

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Мобильный интернет беженцы могут получить бесплатно, но с ограничениями

Абоненты lifecell в апреле могут получить бесплатные 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах. Услугу ввели в марте и продлили ее срок действия на апрель для помощи украинским беженцам.

Гигабайты начисляются клиентам в роуминге автоматически – обращаться за их предоставлением не нужно. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

Использовать 5 ГБ можно будет до 30 апреля. О том, будет ли такая услуга в мае, пока не сообщается.

Список стран, в которых работает услуга:

  • Австрия;

  • Бельгия, Болгария;

  • Венгрия;

  • Германия, Греция;

  • Дания;

  • Испания, Италия;

  • Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург;

  • Македония, Молдова;

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  • Нидерланды, Норвегия;

  • Польша,

  • Румыния,

  • Сербия, Словакия, Словения;

  • Турция,

  • Финляндия, Франция;

  • Хорватия,

  • Черногория, Чехия;

  • Швеция;

  • Эстония.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский оператор мобильной связи "Киевстар" ввел специальные тарифы для украинских беженцев в 9 странах Европы. Стоимость услуг в роуминге теперь не меняется для абонентов в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.

Кроме того, мобильные операторы Украины запустили национальный роуминг. Таким образом, если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сеть других операторов. Поддерживаются SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.

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