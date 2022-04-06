Беженцы из Украины получат бесплатный мобильный интернет в 30 странах: список
Абоненты lifecell в апреле могут получить бесплатные 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах. Услугу ввели в марте и продлили ее срок действия на апрель для помощи украинским беженцам.
Гигабайты начисляются клиентам в роуминге автоматически – обращаться за их предоставлением не нужно. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.
Использовать 5 ГБ можно будет до 30 апреля. О том, будет ли такая услуга в мае, пока не сообщается.
Список стран, в которых работает услуга:
Австрия;
Бельгия, Болгария;
Венгрия;
Германия, Греция;
Дания;
Испания, Италия;
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург;
Македония, Молдова;
Нидерланды, Норвегия;
Польша,
Румыния,
Сербия, Словакия, Словения;
Турция,
Финляндия, Франция;
Хорватия,
Черногория, Чехия;
Швеция;
Эстония.
Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский оператор мобильной связи "Киевстар" ввел специальные тарифы для украинских беженцев в 9 странах Европы. Стоимость услуг в роуминге теперь не меняется для абонентов в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.
Кроме того, мобильные операторы Украины запустили национальный роуминг. Таким образом, если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сеть других операторов. Поддерживаются SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.