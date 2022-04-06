Беженцы из Украины получат бесплатный мобильный интернет в 30 странах: список

Абоненты lifecell в апреле могут получить бесплатные 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах. Услугу ввели в марте и продлили ее срок действия на апрель для помощи украинским беженцам.

Гигабайты начисляются клиентам в роуминге автоматически – обращаться за их предоставлением не нужно. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

Использовать 5 ГБ можно будет до 30 апреля. О том, будет ли такая услуга в мае, пока не сообщается.

Список стран, в которых работает услуга:

Австрия;

Бельгия, Болгария;

Венгрия;

Германия, Греция;

Дания;

Испания, Италия;

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург;

Македония, Молдова;

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Нидерланды, Норвегия;

Польша,

Румыния,

Сербия, Словакия, Словения;

Турция,

Финляндия, Франция;

Хорватия,

Черногория, Чехия;

Швеция;

Эстония.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский оператор мобильной связи "Киевстар" ввел специальные тарифы для украинских беженцев в 9 странах Европы. Стоимость услуг в роуминге теперь не меняется для абонентов в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.

Кроме того, мобильные операторы Украины запустили национальный роуминг. Таким образом, если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сеть других операторов. Поддерживаются SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.