В Украине вводят внутренний роуминг – можно переключаться между операторами, когда нет связи
В Украине запускается национальный роуминг. Таким образом, если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сеть других операторов. Поддерживаются SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.
Об этом сообщили в Госспецсвязи. Также опубликована инструкция, как воспользоваться новой функцией:
Отключить автоматический выбор сети в настройках телефона
Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор.
iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
После подключения проверить возможность осуществлять звонки и отправлять SMS
При этом тарифы меняться не будут. Однако следует ежедневно проверять, не появилась ли связь у "родного" оператора и, если появилась, возвращаться к нему.
Как сообщал OBOZREVATEL, абоненты у которых недостаточно средств на счете смогут пользоваться услугами. Такая опция доступна во время военного положения. Кроме того, в Украине запретили звонки на российские номера телефонов.
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