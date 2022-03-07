В Украине вводят внутренний роуминг – можно переключаться между операторами, когда нет связи

В Украине запускается национальный роуминг. Таким образом, если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сеть других операторов. Поддерживаются SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.

Об этом сообщили в Госспецсвязи. Также опубликована инструкция, как воспользоваться новой функцией:

Отключить автоматический выбор сети в настройках телефона

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор.

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

После подключения проверить возможность осуществлять звонки и отправлять SMS

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При этом тарифы меняться не будут. Однако следует ежедневно проверять, не появилась ли связь у "родного" оператора и, если появилась, возвращаться к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, абоненты у которых недостаточно средств на счете смогут пользоваться услугами. Такая опция доступна во время военного положения. Кроме того, в Украине запретили звонки на российские номера телефонов.

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