Бизнесу в Украине готовят революционные перемены: законопроект уже в Раде

Народные депутаты в очередной раз вернулись к идее кардинально изменить бизнесу жизнь – модернизировать "предпринимательское" законодательство путем отмены Хозяйственного кодекса и ликвидировать такие формы деятельности как частное предприятие (ЧП) и государственные, коммунальные предприятия. Их предлагают преобразовывать в общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом идет речь в законопроекте № 6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период". Его инициаторами выступила многочисленная группа народных депутатов от партии "Слуга народа", "Голос", "Довира", в числе которых – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и др.

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Презентуя законопроект № 6013, Руслан Стефанчук охарактеризовал его как механизм, который поможет "правильно и безболезненно навести порядок в сфере предпринимательской деятельности, унифицировать организационно-правовые формы юридических лиц, ввести цивилизованные правовые режимы на имущество, отказавшись от совковых анахронизмов, которых нет в цивилизованном мире".

1. ЧП как форма ведения бизнеса будет постепенно упразднена (в течение 7 лет после принятия закона). Такую форму полностью заменит ООО. В качестве главной аргументации авторы законопроекта приводят резонансное решение, принятое в июле этого года Большой Палатой Верховного Суда по делу № 916/2813/18. Его главная суть сводится к тому, что ЧП является хозяйственным обществом и должно регулироваться аналогично ООО.

2. Постепенно (в течение 5 лет после принятия закона) перестанут существовать государственные предприятия, коммунальные предприятия и совместные коммунальные предприятия. Их тоже преобразуют в хозяйственные общества, главной целью которых будет получение прибыли.

3. Будут отменены такие институты как право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом, которые сейчас используются в госсекторе. Именно их авторы законопроекта характеризуют как "совковые анахронизмы".

4. Имущество государственных и коммунальных предприятий можно будет передавать в управление коммерческим хозяйственным обществам на основании договора.

Примечательно, что управление таким имуществом будет платным, причем за счет бюджетных денег. Оплачивать услуги управителей будут органы власти и местного самоуправления, которые передают государственное и коммунальное имущество в коммерческое управление.

В этом отношении некоторые эксперты высказывают опасения. Они связаны с правом управителя взыскивать в судебном порядке задолженность государства (если такая возникнет), в том числе за счет имущества, которое передано в управление. Как результат – фактически бесплатная передача государственного и коммунального имущества в собственность частным структурам.

5. Будет внедрена новая организационно-правовая форма – "объединение юридических лиц". С этой целью Гражданский кодекс предлагается дополнить новыми нормами о корпоративном управлении.

6. Хозяйственный кодекс полностью утратит силу.

Чтобі не допустить шокового эффекта для бизнеса и государства, законопроект предлагает переходной период от 5 до 7 лет. Предполагается, что в указанный период будут действовать специальные нормы относительно регулирования деятельности предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров не намерены отказываться от проверок бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства, особенно в части выявления неоформленных работников. С этой целью правительством разработан новый порядок осуществления надзора и контроля в сфере трудовых отношений, взамен тому, который был отменен в судебном порядке полтора месяца назад.