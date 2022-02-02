Бесплатную пересадку костного мозга в Украине смогут делать еще 3 больницы: кто в списке

В Украине еще 3 медицинских учреждения в Киеве, Львове и Днепре получили право проводить операции по пересадке костного мозга за счет бюджетных денег. Это значит, что для пациентов услуги по трансплантации стволовых клеток будут бесплатные.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 2 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработали в Министерстве здравоохранения по собственной инициативе. Его цель – стимулировать развитие трансплантации в Украине как одного из приоритетных направлений охраны здоровья.

В частности, проектом акта дополнен список медучреждений-участников пилотного проекта по трансплантации органов, которые имеют право проводить операции по пересадке костного мозга. К таковым отнесли:

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Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами (г. Киев);

Коммунальное некоммерческое предприятие Львовской областной рады "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр" (г. Львов)

Коммунальное предприятие "Днепропетровская областная детская клиническая больница" Днепропетровской областной рады" (г. Днепр).

Оплата стоимости услуг по трансплантации стволовых клеток в вышеуказанных медучреждениях будет осуществляться за счет бюджетной программы "Реализация пилотного проекта касательно изменения механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов" в пределах ассигнований на соответствующий год. На 2022 год в госбюджете заложена сумма в размере около 940 млн грн для реализации пилотного проекта по трансплантации.

Напомним, 6 января Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", который был принят парламентом 16 декабря 2021 года. В частности, закон позволяет:

давать через портал "Дія" прижизненное согласие или несогласие на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти;

усовершенствовать алгоритмы подбора пары "донор — реципиент" в Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей. Эта система полностью независима от человеческого влияния;

привлекать представителей религиозных организаций к популяризации вопросов трансплантации;

продлить до декабря 2023 года пилотный проект по трансплантации, в котором все операции оплачивает государство через Минздрав.

По словам Ляшка, на данный момент в Украине уже действуют 26 центров трансплантации, которым государство полностью покрывает все расходы по пересадке органов. В 2021 году эти учреждения выполнили более 300 трансплантаций. Это вдвое больше, чем в 2020 году, и почти в четыре раза больше, чем в 2019-м.

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