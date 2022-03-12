"Береста и счеты вместо оборудования": Украина призвала Xerox уйти из РФ

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Украина попросила американскую корпорацию Xerox об остановке продажи оборудования в Россию. Речь идет об устройствах для печати, сканирования, копирования и управления документами.

К Xerox обратился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Компания пока не сделала ответных заявлений.

"Береста и счеты вместо оборудования XXI века. Обратился к Xerox с призывом остановить продажи оборудования в России, пока их танки и ракеты атакуют нашу мирную страну", – отметил Федоров.

Пока что Xerox и конкурент Canon продолжают работу в РФ. Однако ранее некоторые компании, которые открыто отказывались уходить из России, меняли свое решение под общественным давлением. Самые недавние примеры – Deutsche Bank и Uniqlo.

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