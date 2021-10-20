Бензин взлетел до 8-летнего максимума, еда подорожала: Британию охватил кризис

Цены на бензин в Великобритании выросли до максимальных значений с марта 2013-го, в то же время подорожали продукты питания в кафе и супермаркетах. Не обошел страну и евроэнергокризис – растут счета за газ и электроэнергию. Кстати, цена газа в Европе достигла $1027 за тысячу куб. м.

Средний литр неэтилированного бензина в Британии нынче стоит 139,46 пенсов, дороже он был лишь в апреле 2012 года. Об этом сообщает DailyMail.

Руководители разных отраслей экономики предупредили о резком росте стоимости еды, продуктов в супермаркетах и ​​промышленных товаров. Как свидетельствуют данные Федерации продуктов питания и напитков, цены в кафе, ресторанах и пабах выросли уже на 14-18% в год.

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Страдают и другие отрасли. Кризис напрямую затронул тяжелую промышленность, ведь цены на материалы выросли на 30-40%. Ситуацию усложняют огромные затраты на электроэнергию и доставку товаров и материалов.

Так, цена перевозки одного контейнера из стран Дальнего Востока подскочила с 1100 до 14 500 фунтов стерлингов. Расходы на авиаперевозки выросли в десять раз.

Представители автоперевозок по всей Британии предупреждают, что нехватка водителей осталась, и ситуация все еще сложная. Они заявляют, что "правительственная визовая схема, позволяющая впускать больше иностранных водителей, полностью провалилась". Отмечается, что было подано всего 20 заявок.

"В сфере гостеприимства, которая является предшественником розничной торговли, инфляция составляет от 14 до 18%. Это ужасно", – заявил исполнительный директор Федерации продуктов питания и напитков Ян Райт.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 18 октября сигнализировал о том, что британский центробанк готовится к повышению ставок впервые с начала кризиса COVID-19. Дело в том, что риски, связанные с инфляцией, увеличиваются, пишет Reuters.

Великобритания наряду с другими европейскими государствами ощутила на себе влияние энергетического кризиса. Ранее в стране уже закрылись несколько заводов и энергокомпаний. Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов CF Industries Holdings, Inc. в конце сентябре объявил о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ. Эти заводы занимаются производством удобрений.

Как заявил исполнительный директор торговой организации Make UK Стивен Фипсон, производители сталкиваются с повышением цен на сырье на 30-40%. А это в свою очередь может стать критическим для некоторых фирм, если они не смогут покрыть эти расходы, сообщает The Guardian.

В то же время в Нидерландах закрываются теплицы и растут цены на продукты. Тарифы и счета в Германии и Франции взлетели. В Европарламенте связали дефицит газа с политикой "Газпрома". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине тариф на газ с июля до 6 октября взлетел с 14,7 до 54,1 грн за кубометр, при этом Кабмин фактически бездействует. В то время, как в ЕС уже обсуждают компенсации для бизнеса, расследование взлета цен и ограничение тарифов для населения, украинский Кабинет министров никаких конкретных шагов не предлагает.