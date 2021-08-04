Бензин в Украине подорожает: в Кабмине обновили средние цены

Министерство экономики Украины определило среднюю стоимость литра дизтоплива на уровне 22,24 грн. При этом цена бензина теперь составляет 26,86 грн/л.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Если сравнивать с последним обновлением цен, то бензин стал дороже на 22 копейки, а стоимость дизтоплива упала на 1 копейку.

"Определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,24 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,86 гривен", – говорится в сообщении министерства.

Отметим, что перерасчет цен на бензин и ДТ происходит 3,13 и 23 числа ежемесячно. Так, стоимость формируются исходя из трех ключевых факторов: спрос и предложения на рынке, цена нефти и светлые нефтепродукты на внешних рынках, а также курс доллара.

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Ранее сообщалось, что в Украине в июле значительно выросли цены на бензин. В некоторых сетях АЗС он подорожал сразу на 1-1,5 грн. Так, А-95 всего за месяц на LPP подорожал на 1 грн, до 27,89 грн/л.

На SUN OIL стоимость поднялась на 1,5 грн и составляет 28,49 грн/л. При этом на Socar, Shell, OKKO та WOG А-95 подорожал на 80 коп., до 31,64 грн/л. На КЛО цена выросла на 1,2 грн, до 31,29 грн/л.

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